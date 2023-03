- A Rákóczi úton igyekezett egy mentő a napokban, szirénázva. Éppen nagy volt a forgalom, a legtöbben félre is álltunk autóinkkal, szabad utat engedve a jármű számára. A lámpa éppen zöldre váltott, és volt, aki úgy gondolta, hogy akkor szabad az út, mehet. A mentő szerencsére elkanyarodott, így nem akadályozta semmi az útját, de megdöbbentő volt azt látni, hogy van, akit egyáltalán nem érdekel, ha valaki megkülönböztető jelzést használ. Vagy az is lehet, hogy a sofőr nem hallotta a szirénát, de az is nagy baj, nem mentesíti - osztotta meg tapasztalatai egy olvasónk.