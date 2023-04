Más a következő gondolatokat fogalmazta meg a téma kapcsán: - Sajnos már a Mecsek-oldalban is megjelentek a varjak, pedig ezen a környéken korábban nem voltak jellemzők. A városnak ebben a részében szerencsére sok a fa, amit vélhetően a madarak is észrevettek. Nagyon nem szeretnénk, ha nálunk is olyan helyzet alakulna ki, mint ami Kertvárosban már évek óta tapasztalható. Kérjük a hozzáértőket, találjanak megoldást - írta előfizetőnk.