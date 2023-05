Más a kerékpárosok esetében a színes ruházat fontosságát hangsúlyozza: - Most, hogy egyik napról a másira nyár lett, az utakon sokan kerekeznek. Pécsről Mánfa, Mohács, és Villány felé menet is ezt tapasztaltam. Szerencsére a legtöbben rikító, messziről is könnyen észrevehető ruházatot viseltek, voltak azonban, akik szürke, vagy fekete színű sportruházatban voltak. Nekik javaslom, egyszer üljenek autóba, és nézzék meg, mit lehet látni ezekből a színekből, ha valaki ilyen szerelésben teker az út szélén. Sokkal nehezebben észrevehetők, mint a neonszínekben pompázók.

