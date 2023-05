Kelletlenül szolgálják ki, gyanakodva figyelik, nem lop -e el esetleg valamit.

Én úgy gondolom, hogy nem, a vevő nem ellenség, mint azt a hozzászóló megfogalmazta, csak nyűg és teher! Naivan azt is gondolhatnánk, a kereskedő van a vevőért és nem fordítva, de ki-ki ítélje meg saját szemszögéből! Azt is megértem, hogy bolti sérelmeinkre nem kapunk gyógyírt, nincs rá kapacitás. Azzal is egyetértek, hogy az önkiszolgáló pénztár kezelése nem ördögtől való, de időskorú lévén még csak tanulni igyekszem.