- Több településen is könyvek csereberéjére kínálnak lehetőséget a használaton kívüli telefonfülkék, de emlékszem, volt régebben olyan javaslat is, hogy ezekből például zuhanyfülkéket is lehetne készíteni. Érdekes amúgy, hogy a posták, amikre amúgy szükség lenne, sorra bezárnak, de a teljesen kihasználatlan telefonfülkék csak a helyet foglalják a közterületeken. Érdekelne a statisztika: hányan használják a bennük lévő készülékeket? - tette fel a kérdést olvasónk.