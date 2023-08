A Balatonra utaztam vonattal a minap. Elkeserítő állapotokat tapasztaltam. Hetvenéves vagyok, pécsi lakos. Mivel 65 év felett ingyenes az utazás, igyekszem ezt kihasználni. Tavaly többször egy-egy napra lementem a Balatonra, és vissza. Úgy emlékszem, tavaly állították be a Pécs és Győr közötti Helikon Expressz vonatot. Az InterCitynek csúfolt, két kocsiból álló szerelvény enyhén szólva botrányos volt. Akkor is konstatáltam, hogy kevés kerékpárt lehet rajta szállítani, pedig nyáron a Balatonra sokan vinnék a kétkerekűt magukkal. Régebben egy külön vagont biztosítottak erre a célra.

De volt ennél sokkal nagyobb probléma: a vécé. A két kocsiban rendszerint csak az egyik működött. Volt olyan, hogy Pécsről már induláskor használhatatlan volt az egyik. Gondoltam, talán Győrben, a visszaútra megjavítják. Nem így történt: ugyanolyan állapotban indult vissza a szerelvény. Szükségét az ember csak úgy tudta végezni, hogy valamelyik állomáson átment a másik kocsiba, mivel a vagonok nem átjárhatók. Több órát vécé nélkül kibírni nem volt könnyű, pláne idősebbeknek. Gyakorlatilag így telt el a tavalyi nyár.

Idén kb. két hete mentem először a Balatonra, gondoltam naivan, hogy egy év alatt talán kijavítják a problémát. Kérdeztem a kalauz hölgyet – akit már tavaly óta ismerek –, hogy melyik vécé használható. – Az egyik – felelte. Kérdésemre, hogy egy év alatt nem voltak képesek kijavítani a hibát, azt válaszolta: – Ne nekem mondja!

Augusztus 21-én ismét voltam a Balatonon. Ugyan mindkét vécé működött, de az egyikben olyan bűz volt, hogy az egész vagont elárasztotta. Visszafelé ez a vécé szinte teljesen megtelt ürülékkel, használhatatlan volt.

Kérdezném: ilyen jegyárak mellett nincs erre megoldás? Idén a kerékpárjegyeket is felemelték: kitalálták a kerékpár helyjegyet. Mi jön ezután? Zene fog szólni a hangszórókból, és zenés felárat is felszámolnak? Jobb lenne, ha inkább az alapvető higiéniát biztosítanák a szerelvényeken. Panaszaimat a MÁV vezetőségének is megírtam, javasolva, hogy utazzanak ezen a vonalon egyszer, és győződjenek meg állításaim igazáról.

K. T.