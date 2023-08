A Balokány-fürdő évtizedek óta nem működik. Technológiai felújításra volna szükség, nem milliárdokért. A fürdő a keleti városrészekből is jól elérhető, két nagymedencéje és gyerekmedencéje korábban is ellátta a környéket, bár akkor még a nyugati városrészből is jártak úszni vágyók a Balokányba villamossal.