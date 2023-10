Az energiaitalok káros hatásaival kapcsolatban megoszlanak a vélemények: abban mindenki egyetért, hogy ezek az italféleségek nem gyerekeknek valók, a gyártók nem is nekik szánják. Mégis nagyon sok kisiskolás issza – a utcán is gyakran látni a kezükben. Nem nagyon szoktam a boltban nézegetni ezeket az innivalókat, de a minap egy egészségügyi intézmény várótermében viszonylag sok időt kellett eltöltenem, közben kicsit sétálgattam, és „belebotlottam" egy italautomatába. Ami tele volt energiaitalokkal. Azt láttam, hogy a csomagolás színpompás – ami a legkisebbek számára is vonzerő. Azt viszont, hogy gyerekeknek nem ajánlják, az automatán sehol nem láttam kiírva. Pedig azt gondolom, hogy ha meghatározott életkor alatt nem javasolt ezek fogyasztása, akkor arról hatalmas feliratokkal illene tájékoztatni a vásárlókat, és akkor talán van remény arra, hogy ezeket az innivalók kevésbé kerüljenek a gyerekek kezébe.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.