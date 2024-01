Zacskós pékáru, vagy fagyasztott. Ezt javaslom azoknak, akik rettegnek attól, hogy a zsemlét, kiflit, egyebeket a boltban előttük mások is összefogdossák. A Postabontásban többen is szóvá tették, hogy a csipeszt mindenkinek használnia kellene. Ami igaz, mégis mindig lesznek, akik sietnének, és épp nincs szabad fogóeszköz, vagy csak nem tartják fontosnak a használatát. Szinte mindenütt lehet már otthon megsüthető, fagyasztott pékárut kapni, sőt, van, ahol a frisset is eleve papírzacskóban teszik ki a pultra. Van tehát választási lehetőség, ajánlom figyelmébe mindenkinek.

