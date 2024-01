Mióta az autónak nem kötelező, csak ajánlott tartozéka az izzókészlet, azóta nagyjából minden ötödik autón azt látni, hogy nem világít valami. Tompított fényszóró, irányjelző, hátul az egyik helyzetjelző, féklámpa stb. Szeretném feltenni a kérdést az illetékeseknek: akkor most már nem fontos a láthatóság? Mert amikor a rendőrség a gyalogosoknak fényvisszaverő csíkok, a kerékpárosoknak láthatósági mellény viselését javasolják, akkor úgy tűnik, hogy azért mégiscsak fontos a közlekedés biztonsága szempontjából, hogy mindenki jól látható legyen. Az autósoktól is ugyanez lenne elvárható – tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy észrevehetők legyenek. Sajnos azt is gyakran tapasztalom, hogy szürkületkor sokan nem kapcsolják be a világítást. A kerékpárokról, elektromos rollerekről ne is beszéljünk! És hiába a rendőrség tanácsa: a láthatósági mellény is már lassan a múlté, kevesen használják, pedig életeket menthet. Hogy lehet így biztonságos közlekedésről beszélni?!

M. L.

