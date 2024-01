Az interneten vásárolt csomagtartótálcáról, és annak utóéletéről szóló írás a Postabontásban egy sokakat érintő problémára hívja fel a figyelmet. Én karácsony előtt a feleségemnek szerettem volna karkötőt vásárolni, pontosan tudtam, hogy milyet szeretnék. Beírtam a keresőbe a paramétereket, több ajánlat meg is jelent. Kiválasztottam és megrendeltem azt, amelyiket a leginkább megfelelőnek találtam. Mind a mai napig, amint elkezdem az internetes közösségi oldalakat böngészni, biztos, hogy megjelennek karkötőkkel kapcsolatos hirdetések. Nem tudom, hogy ez meddig fog így tartani, de egészen megdöbbentő, hogy egy internetes keresésnek ilyen utóélete van. Ha már ennyire sok információt képes kezelni a világháló, akkor igazán érzékelhetné azt is, hogy a megcélzott termék vásárlása megtörtént, további hirdetések felkínálásának semmi értelme. Ez is van legalább annyira bosszantó, mint a filmekbe ékelt reklámok a televízióban, ami szintén értelmetlen, felesleges, viszont idegőrlő.

