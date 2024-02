"Szedd össze magad!"- Budapest belvárosában piros betűkkel olvasható a felirat a járdán, egy kutyapiszkot felszedő gazdát ábrázoló piktogrammal kiegészítve. Pécsett is célszerű lenne hasonló feliratokat elhelyezni városszerte, mert láthatóan emlékeztetni kell a gazdákat a kötelességükre. A kutyapiszok számára rendszeresített kukákat - ahogy az a DN sms rovatában is már megjelent - én is hiányolom. Ha ezek rendelkezésre állnának, talán több lenne a szabálykövető ebtartó, és nagyobb lenne a tisztaság. Épp elég a varjak ürüléke, amit el kell viselnünk. Jó lenne, ha a kutyákét nem kellene kerülgetnünk!

