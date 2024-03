Csak a határozottságomnak köszönhető, hogy nem estem adathalászok áldozatául. Nagyon résen kell lenni, erre szeretném felhívni a figyelmet.

Az előzményekről annyit kell tudni, hogy a múlt héten a bankban intéztem az aktuális ügyeimet, internetbanki elérhetőséget kértem, hogy az egyenlegemet, számlakivonatomat könnyebben el tudjam érni - a szükséges papírokat kitöltöttük, aktiválni viszont itthon kellett volna a netbankot, amit mind a mai napig nem tettem meg.

Éppen ezért elsőre nem is volt különösebben meglepő, hogy pár nappal később a vezetékes telefonomon pontosan négy órakor egy hölgy jelentkezett be. Mobiltelefonról hívott, név szerint engem keresett, de a "doktor" előtag nélkül. Márpedig így csak a hajdani telefonkönyvben szerepel a nevem, sehol máshol. A telefonáló azt állította, hogy a számlavezető bankom adathalászattal foglalkozó osztályáról hív. Bemutatkozott, egy azonosító számot is mondott, és közölte, hogy azért keres, mert a számlámról gyanús tranzakciókat észleltek, de szerencsére sikerült időben megállítaniuk. Majd feltette a kérdést, hogy utaltam -e 130, illetve 85 ezer forintot egy Papp József nevű illetőnek.

Miután nemleges volt a válaszom, megkérdezte mikor használtam utoljára a bankkártyámat, majd azt is, hogy mennyi pénz van a bankszámlámon. Itt már végképp gyanakodni kezdtem.

Mondtam a hölgynek, hogy ott van előtte a monitor, nézze meg ő ezeket az adatokat. Ekkor érezhetően idegesebb lett, majd azt felelte, hogy az emeleten van, és ahhoz, hogy a számlám adatait lássa, a földszintre kellene mennie. Győzködött tovább, sikertelenül. Feltettem neki a kérdést, hogy komolyan gondolja -e, hogy felhív vadidegenként egy mobiltelefonszámról, és én megmondom neki, hogy mennyi pénz van a számlámon?! Erre bontotta a vonalat.

Utólag felzaklatott az eset, mert rájöttem, hogy mennyire kiszolgáltatott egy ilyen helyzetben az ember, és mennyire könnyű besétálni a csalók csapdájába. Próbáltam a bankomnak bejelenteni az esetet az erre a célra megadott telefonszámon, de a vonal folyamatosan foglalt volt. Lépten nyomon hallani, hogy mindig újabb és újabb trükkökkel próbálkoznak az adathalászok, és a cél mindig a banki adatok megszerzése. Vélhetően az ügyek száma is egyre nő - lehet, hogy a panaszok bejelentésére szolgáló banki elérhetőségeket is bővíteni kellene, a tendenciának megfelelően.

