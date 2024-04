A buszsofőr nem csinált semmit, mintha ez teljesen természetes dolog lenne. Persze lehet, hogy észre sem vette, de az is elképzelhető, hogy csak kerülni akart egy konfliktust. Amit persze megértek. Alig vártam, hogy leszálljak a célállomásomnál.

Tudom, és tisztában vagyok vele, hogy a Tüke Busszal állandóan valami gond és probléma van, hiszen nap mint nap utazok a pécsi helyi járatokon. Koszosak az ülések, sajnos az utasok szemetelnek is. A városvezetés pedig nem foglalkozik a sofőrök munkakörülményeivel, az utasok kényelmével - a klíma például sokszor nem működik. Szóval tudom, rossz a helyzet. Viszont vannak írott szabályok, amiket jó lenne be tartani. Ott az első ajtón való felszállás például - ha ez az előírás, akkor be kellene tartatni. Igenis legyen több joga egy sofőrnek, például utasíthassa az utasokat, hogy a babakocsisokat, kerekesszékeseket engedjék oda állni, ahol a kijelölt hely rendelkezésre áll számukra. A buszon nem lehet inni, nem lehet enni - ezek mind szabályok. A távolsági buszokon erre nagyon precízen odafigyelnek az utasok is.

A kutyának pedig nincs helye a busz ülésén! Tiszta helyi járatokon szeretnénk közlekedni, ha pedig valaki kutyával száll fel, azt csakis úgy tegye, hogy betartja a szabályokat.

Egy utas

