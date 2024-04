Rengeteg volt a vérszívó, a gyerekeket a játszótérre nem lehetett kivinni még úgy se, ha mindenféle riasztószerrel befújtuk őket is és magunkat. Most még csak április van, de a szúnyogok már megjelentek. A természet is jóval korábban kezdett ébredezni, mint amit eddig megszokhattunk, és az előrejelzések szerint komolyabb lehűlésre nem kell számítani, tehát nem csoda, ha a szúnyogok is előbb lendültek támadásba.