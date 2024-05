Mélységes felháborodással tölt el, ahogy a környezetünkben hagyják veszendőbe menni az egykori mecseki szénbányászat objektumait, épített értékeit. Ma már minden bizonnyal kár azon sopánkodni, felidézni is hiábavaló, hogy az iparág valamikor 25-30 ezer ember, és majdnem ugyanennyi család megélhetését biztosította. Ahogy azt is, hogy a mecseki aknák némelyike 30 évvel ezelőtt még szenet termelt. Az azonban érthetetlen számomra, hogy a felhagyott bányák után maradt építészeti értékeknek miért ilyen sanyarú sorsot szántak. Némelyiket felrobbantották, némelyiket a mai napig eszi a rozsda. Egyik kategóriába sem tartozik a pécsbányai, vagy az István-aknai aknatorony, azzal együtt, hogy három évtizednél több idő sem volt elegendő ahhoz, hogy a vagyon kezelői döntsenek a sorsukról. Mai, elhagyatott és elhanyagolt látványuk nemcsak az egykor ott dolgozó bányászoknak lehet fájdalmas, hanem minden jóérzésű, a szépre, a lehetőségre fogékony embernek is.

Volt alkalmam többször is járni a Ruhr-vidéken, az a térség, ha lehet még inkább kitett volt a szénbányászat és a rá épülő nehézipar megszüntetésének. Bár Németország hazánknál lényegesen tehetősebb, mégis sokkal takarékosabban, figyelmesebben fordultak a megszűnt iparág megmaradt értékei felé.