A megrendelés Gmail-es e-mail-címről érkezett, ez is furcsa, de igazán ott vált kétségessé a dolog, amikor a letter of credit-ről nem akartak tudomást venni. Ha ezt a mennyiséget kiküldik Franciaországba, mintegy 77 millió Ft-os káruk keletkezhetett volna. Arra, hogy egy nemzetközi csalásról van szó, az Enterprise Europe Network által sikerült fényt deríteni. A pécsi iroda munkatársai több jelből is arra a megállapításra jutottak, hogy valami nem stimmel, ezért az EEN-ben meglévő személyes kapcsolatrendszerükön keresztül eljutottak a franciaországi borászati területért felelős helyi munkatárshoz. Ő jelezte vissza, hogy egy csalássorozat áldozata lehetett volna a baranyai vállalkozás, ha teljesít.