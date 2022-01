Idén várhatóan megkezdődik a csatornázás a településen egy kormányzati támogatással megvalósuló szennyvízberuházásnak köszönhetően. A projekt keretében Pécs és Kozármisleny még csatornázatlan területein, illetve Szalántán, Bicsérden, Kökényben, Zókon és Aranyosgadányban építik ki a szennyvízelvezető-hálózatot. Dr. Hitre Gabriella, Szalánta polgármestere bízik benne, hogy a tavaszi hónapokban megkezdődnek a munkálatok. A beruházás előkészítéseként az önkormányzat megkezdte Eszterágpuszta belterületbe vonását, hogy a szennyvízberuházásból ne maradjon ki az a településrész sem.

Szintén ebben az évben kezdődhetnek meg Németiben a csapadékvíz-elvezetés megoldását célzó munkálatok is. Erre a szalántai önkormányzat a Baranya Megyei Önkormányzattal konzorciumban nyert 99,5 millió forint támogatást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében.

Tavaly a Belügyminisztériumnál is sikerrel pályázott az önkormányzat, amelynek köszönhetően tavasszal a Marica Étteremtől délre, körülbelül 800 méter hosszan újítják meg a járdát.

A községvezető elmondta: Nagy Csaba országgyűlési képviselő közbenjárásának köszönhetően több beruházásra is sikerült forrást szerezni a községben. A Magyar Falu Programban nyert támogatásból az év végére megújult a játszótér, illetve egy korábbi, a TOP keretében nyert pályázati forrásból tavasszal a művelődési ház energetikai korszerűsítésére is sor kerül. A Tisztítsuk meg az országot! programban kétszer is nyert támogatást a szalántai önkormányzat. Ebből térfigyelő kamerarendszert telepítettek, megtisztították az önkormányzat mögötti területet, illetve a focipálya és a tűzoltószertár környékéről is elszállították az illegálisan elhelyezett építési törmeléket. Az Országfásítási Program keretében facsemetéket nyert a falu, ezeket ősszel társadalmi munkában ültették el a település különböző pontjain.

Az önkormányzat felkészülten várta az újabb európai uniós fejlesztési ciklust is, a Baranya Megyei Önkormányzattal konzorciumban a TOP Plusz keretében az Élhető települések kiírásra adtak be pályázatot a dísztó környékének rekonstrukciójára.

– A szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséhez szeretnénk megfelelő környezetet kialakítani, fitneszparkkal, rendezvénytérrel, tehát egy komplett szabadidőparkot tervezünk ezen a területen létrehozni. Egy másik pályázatot is szeretnénk benyújtani, szintén a megyei önkormányzattal, a TOP Plusz keretében a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” kiírásra. Ennek keretében a jól működő, aktív gondozási központ már korszerűtlen épületét szeretnénk felújítani – mondta a polgármester.

Útfelújításra és piac kialakítására is pályázni fognak

A Magyar Falu Program keretében idén egyebek mellett a Barátság utca – Németi út és a Damjanich utca közötti szakaszának – felújítására, illetve közterületek karbantartására szolgáló munkagépekre és falubuszra pályázik az önkormányzat. Az iskola felújítása is szükségessé vált, ezzel kapcsolatban az igazgató egyeztetett az intézmény fenntartójával, a Pécsi Tankerületi Központtal.

A Vidékfejlesztési Program keretében is pályázik a település a focipálya felé vezető külterületi útszakasz aszfaltozására (ha a Hunyadi úton bármiféle akadály van, akkor arra tudjanak kerülni a közlekedők), illetve egy piactér létrehozására, amelyet a művelődési ház mögötti területre tervezett az önkormányzat.