A település 750 éves jubileumán hazahívják az elszármazott szederkényieket, hogy velük együtt ünnepelhessék e jeles évfordulót. Mostanra a program is összeállt, így a napokban mindenki, aki külföldön, avagy az ország más pontján él, személyes meghívót kap.



Mivel az ünnep fő eseménye augusztus 20-án, Szent István napján lesz, mely egyben az új kenyér ünnepe is, a szervezők kéréssel fordultak a külföldön élő szederkényiekhez.

Ha tehetik, és augusztus 19-ig hazaérkeznek, kérik, hozzanak az országból, régióból, ahol élnek, egy kiló helyi lisztet. Ebből a – remélhetőleg sok országból származó – sokféle lisztből fogják megsütni az új kenyér ünnepén a szederkényiek kenyerét, melyre a Szent István-napi szentmisén áldást kérnek.

Gyönyörű szimbóluma lenne ez a világban mindenütt élő, mégis összetartozó szederkényieknek. Ebből a gondolatból született meg az idei év jelmondata is: „Szederkény – közösség, kultúra, élmény”.



Az ünnepi rendezvénysorozat augusztus 19-én a térségi nyugdíjas-találkozóval és kulturális műsorral kezdődik a művelődési házban, másnap kerül sor az elszármazottak találkozójára, a résztvevőket várják a tájház és falumúzeum ünnepélyes megnyitójára, valamint szentmisére, és az újkenyér-­szentelésre. A Petőfi utca végén, a réten és a tóparton a helyi vendéglátók egész nap sütnek-főznek, lesz paraszt­olimpia, a gyerekeket játékok várják. 18 órakor a fesztiválsátorban kulturális program kezdődik, és közben ünnepélyesen köszöntik az elszármazottakat is. Este 21 órától az Asterix zenekar adja a talp­alávalót a bálon. Vasárnap délelőtt ralibemutató kezdődik, az autók a művelődési háztól a Templom téren, a Jókai utcán, és a Rákóczi utcán vonulnak keresztül. Délután 15 órakor a mai és a korábbi szederkényi focisták játszanak barátságos futballmérkőzést. Este 21 órakor a Best of Geszti produkció koncertje szórakoztatja a közönséget a sporttelep színpadán.



Sváb nemzetiségi és szüreti fesztivált is rendeznek



A nyár további részében is lesznek még programok a településen, augusztus 27-én, szombaton, szederkényi sváb fesztivált, szeptember 17-én pedig szüreti fesztivált tartanak a községben.

A településvezetők és a rendezvények szervezői szeretnék, ha minél többen részt vennének a nyári programokon. Arra kérik az érdeklődőket, tartsanak velük, legyenek részesei a programoknak, örüljenek együtt annak, amit annyira vártak mindannyian: hogy megszűnjenek a korlátozások, elfelejthessük a pandémiát és a közösségek szabadon ünnepelhessenek újra együtt.

Kivirágzik Szederkény, a lakosok is segítenek

Szederkény az idei évben csatlakozott a Virágos Magyarország cím elnyeréséért folytatott versengéshez. Arra biztatják a lakosságot, ültessenek minél több virágot a közterületekre, a házak elé is. A cél érdekében akciót is szerveztek: június 15-ig minden szederkényi lakos, aki legalább 10 ezer forint értékben vásárolt virágot a Tárnoky kertészetben, az önkormányzat támogatásával további 5000 Ft értékű virágot vihetett haza, melyek látható helyen, utcán, ablakban, előkertben elültetve szépítik a faluképet. A Virágos Magyarország zsűrije valamikor június végén látogat majd a településre, és az önkormányzat reméli, tetszeni fog nekik, amit itt látnak. Arra kérik a lakosokat, mindenki igyekezzen a közvetlen környezetét, háza előtti területet is rendben tartani, hisz a rendezett összkép egy fontos szempont a pontozás során. Ha Szederkény most első évben nem is nyeri el a díjat, mindannyian nyernek az ügyön, hiszen szebb, kellemesebb környezetben élhetik mindennapjaikat, és jó szívvel, kellemes környezettel várhatják haza messze élő barátaikat, rokonaikat a nyárra, illetve az augusztusi nagy találkozóra.