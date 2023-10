Az eseményen bemutatkoznak a vármegye hagyományai, legyen szó zenei, táncos vagy kézműves programokról. Filmvetítésen ismerhetjük meg Baranya kincseit, bemutatkoznak a helyi kézműves ételek és italok, lesz kézműves vásár – természetesen helyi alkotók munkáival – valamint sok-sok családi és gyerekprogrammal is várják az érdeklődőket.

Különleges programokban sem lesz hiány, a Virtuális élménytúra Baranya értékei között nemcsak a látogatóknak, hanem a helyi lakosoknak is olyan új élményeket adhat, amelyekkel ugyan minden nap találkozhatunk, de most egészen más szemmel tekinthetünk rájuk. A rendezvény egyik nem titkolt célja éppen ez: új szemszögből bemutatni lakóhelyünket, Baranyát, hogy rámutasson, büszkének kell lennünk hagyományainkra.

Pénteken egy különleges előadás keretében ismerhetjük meg a harkányi gyógyvíz és az Ördögszántotta hegy legendáját, szombaton pedig a Siklósi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje indítja délelőtt a programot.

A legkisebbek szemléletformálására is gondot fordítottak a szervezők, a családi programokba szintén belecsempészték a helyi értékeket, a nép játékok, az interaktív programok mind-mind az identitást erősítik már gyermekkortól. A felnőtt látogatók is megtalálhatják a számukra legérdekesebb programokat, fellép a Misina, a Mecsek és a Pelikán Néptáncegyüttes is, bemutatkozik a PTE Brass Band, pénteken este a Kormorán ad koncertet, szombaton pedig Szarka Tamás és zenekara, a népszerű Ghymes húzza a talpalávalót.

Részletes program elérhető a Baranya Vármegyei Értékfesztivál Facebook esemény oldalán érhető el.

A részvétel ingyenes, és a rossz időjárás sem hiúsíthatja meg a programot.

A rendezvény az Európai Szociális Alap támogatásával (TOP-5.3.2-17-BA1-2020-00002) valósul meg.

Fővédnöke Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke