Május 23-án ünnepélyes zárórendezvénnyel egybekötve adták át Siklóson a Szolgáltatóház felújított épületét. Lecserélték a nyílászárókat, a homlokzatokra és a tetőre külső hőszigetelés került, napelemeket szereltek fel, így az épület fenntartása is költséghatékonyabbá válik a jövőben. Megtörtént az alsó szint teljes akadálymentesítése, megújították és akadálymentesítették a vizesblokkokat, az irodákat is kifestették. A beruházással egy többlépcsős, a Szolgáltatóházat és környezetét érintő fejlesztési folyamat kezdődött el. Mely magába foglalja az épület előtti tér felújítását és a Gyűdi út és a Felszabadulás utca kereszteződésébe tervezett körforgalom megépítését is.

A hegyi utak

A hegyi utak felújítása tovább folytatódik, 1,3 kilométer hosszan, átlagosan 2,5 méter szélességben martaszfaltos technológiával újítják meg azt a szakaszt, ami összeköti a máriagyűdi településrész külterületi részét a siklósi szőlőheggyel. A 20 millió forint költségű beruházást önkormányzati forrásból finanszíroznak. Mint azt Riegl Gábor polgármester ismertette, már megkezdték a munkát, s a korábban megújított útszakaszok karbantartása is megtörténik most.

Kerékpárút és óvoda

A többi támogatott pályázati projekt előkészítése is folyamatban van, s jó néhány közülük még idén a kivitelezés szakaszába fog érni. Kezdődik a mintegy 3 kilométeres kerékpárút-szakasz építése az elkerülő út mellet, új nyomvonalon, az úttesttel párhuzamosan. Ezzel a Siklósi borút menti borászatok könnyebben lesznek megközelíthetőek kerékpárral is, s a terület is bekapcsolódik a város kerékpárút hálózatába. A Köztársaság téri óvoda és bölcsőde felújítására nyert pályázat kivitelezési szakasza nyáron kezdődik. Megújulnak a külső és belső terek, kiegészülve az épület gépészeti fejlesztésével, szigeteléssel, nyílászárócserével és energetikai hatékonyságot javító napelemes beruházás megvalósításával. Felújítják az óvodai tornaszobát, a logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztőt, a tálalókonyhát, mosó és szártó helyiséget, dolgozói öltözőket.

A fürdő tovább bővül

A napokban elkészül a ravatalozó tetőszerkezetének teljes felújítása, és a piaccsarnok nyílászáróinak cseréje. Az orvosi ügyelet és védőnői szolgálat épületének és környezetének felújítása is megkezdődik, valamint az Idősek Klubja épületének fejlesztése is. Az igazgatási szünetben folytatódik a hivatal belső felújítása is, egy újabb földszinti irodablokk újul majd meg. Egy újabb nyertes nagyberuházás eredményeként pedig a Thermal Spa Siklós fejlesztése is az idei évben megkezdődik, a szezon végén. Ezzel még színvonalasabb, még több szolgáltatást kínáló fürdő áll majd a vendégek rendelkezésére

– ismertette a polgármester.

Aktív a Városgondnokság

A nagyobb projektek mellett pedig fontos kiemelni, hogy a Városgondnokság munkatársai folyamatosan építik-szépítik a település közterületeit. A játszótér körbekerítések, az utcabútorok készítése és kihelyezése, a festések munkájuk alapját képezik, ám dolgoznak még a Maestro Pizzéria parkolója melletti terület rendbetételén is. A cél térköves parkolók építése és a garázsok megközelítésének megkönnyítése. A Táncsics utca járdája pedig új aszfaltot kap majd.