A Zrínyiek korát idézik: harmadszor rendezik meg az Ostromnapokat

A 2016-os „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” emlékévben hagyományteremtő szándékkal kezdeményezett I. Szigetvári Ostromnapok rendezvény történelmi hitelességgel törekedett bemutatni a Zrínyiek korát, történelmi-katonai hagyományait és gasztronómiáját, valamint zenei hagyományait.

A fesztivált nagy érdeklődés övezte, így a 2017-es II. Szigetvári Ostromnapok után a Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület az idei évben is megrendezi a szigetvári várral karöltve az „Ostromnapokat”.

Az egyesület úgy véli, hogy az országszerte elhíresült Zrínyi-napok mellett a III. Szigetvári Ostromnapok kiválóan illeszkedhet a város kulturális rendezvényei közé és ezért a Zrínyi- napokat felvezető rendezvényként épülhetne be a köztudatba. A fesztivál célcsoportjai a történelmi hagyományok és a kulturális turizmus iránt érdeklődők, de mivel a program tartalmaz gasztronómiai elemeket is, így a gasztroturizmus szerelmesei is találnak kedvükre valót. A testvérvárosi kapcsolatokat felhasználva az idei évben is a fellépők között szerepelnek a Horvát Zrínyi Gárda – Csakovec és a Turopoljei Banderum tagjai is. Hagyományőrző műsoraik mellett nagy hangsúlyt kap náluk a horvát gasztronómia is.

A fesztivál mindkét napján – augusztus 3-án és 4-én – hagyományőrző csapatok elevenítik meg az Ostromjátékot, amely hűen a történelmi időpontokhoz, ekkor kezdődött el 452 évvel ezelőtt. A központi esemény köré szervezett programok, és a helyi termelők áruinak bemutatása mellett kézművesvásár, lovasíjász-bemutató, végvári viselet- és fegyverbemutató, népi játékok, és játszóház is lesz, ezen kívül komoly és könnyűzenei koncertek is megtalálhatóak a programkínálatban. Ezen kívül fellép még a Bársony és Handycap Alapítvány is, akik terápiás lovas és állatbemutatókkal színesítik a kétnapos rendezvényt. A fesztiválra látogató érdeklődőknek emellett történelmi ruhapróbára is alkalmuk nyílik.