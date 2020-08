Elképzelhető, hogy a járvány nyeri az idei labdarúgó NB I.-et?

E heti szavazásunkban arra voltunk kíváncsiak, mit is várnak olvasóink az elmúlt hétvégén elindult hazai labdarúgó idénytől.

Szavazóink legkisebb része látja úgy, hogy a legkiegyenlítettebb szezon elé nézünk. Elképzelhető, hogy a legutóbbi bajnoki kiírás izzasztó kiesési csatái után, idén a bajnoki aranyért is hasonló versenyfutásnak lehetünk szemtanúi majd az utolsó fordulókban. Persze, az első párharcok után messzemenő következtetést nem vonhatunk le, a frissen feljutott MTK (bár szinte állandó élvonalbeli csapatnak számít) igencsak megszorongatta a címvédőt, és bizakodásra okot adó döntetlent harcolt ki a Hidegkuti Stadionban. A 74 év után pedig újra NB I.-es tagságnak örvendő Budafok pedig szakadó esőben verte a Kisvárda együttesét 2-1-re a forduló zárónapján. Mindkét csapatban ott a bizonyítási vágy, csak az a kérdés, meddig tart ki bennük.

Az emberek mintegy 20%-a van azon a véleményen, hogy nemcsak a bajnokság, hanem az egész év a meglepetésekről szól, itt már kiszámítani semmit nem lehet. Valljuk be, ezzel nehéz vitatkozni, ahogy az időjárás, úgy a járványhelyzet sem tudjuk, mit tartogat nekünk a közeljövőben.

Ezzel pedig át is ugrunk a következő válaszlehetőségre: „Félek, a járvány most is csúnyán közbeszól”. Olvasóink legnagyobb része ebben a negatív lehetőségben látja körvonalazódni az idei szezont, és tekintettel arra, hogy már rögtön az első fordulóban el kellett halasztani a Puskás Akadémia-Budapest Honvéd összecsapást a fertőzöttek miatt, talán igazuk is lehet. Nagyon könnyen elképzelhető, hogy egymás után jelentik be csapatok a pozitív koronavírus-teszteket, és egy ponton újfent meg kell hozni a legkeményebb döntést.

A szavazók kicsit kevesebb, mint egyharmada szerint a Fradi simán címet véd, Rebrov pedig egyenesen a 32. bajnoki címig vezeti a sasokat a mostani kiírásban is. Tény, hogy a zöld-fehérek az utóbbi időben kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak, viszont beleszólhat a bajnoki menetelésbe egy esetleges BL vagy Európa-liga menetelés, hiszen a kettős terhelés nagyon megviselheti a játékosokat. Persze, azt is tegyük hozzá, hogy ez az opció annyiban csökkentené a Fradi esélyeit, amennyiben növelné a magyar foci értékét világviszonylatban. Azt hiszem, a szurkolók sem bánnák, ha a Groupamába Európa topligás csapatai látogatnának, és azért, hogy ne vigyorogva távozzanak, be lehetne áldozni néhány pontot a hazai élvonal oltárán. Na, persze, várjuk meg mit szól ehhez a koronás ellenfél, ami általában csak élesben játszik…

Borítókép: A labdarúgó OTP Bank Liga 20. fordulójában játszott Újpest FC-Ferencvárosi TC zártkapus mérkőzés a budapesti Szusza Ferenc Stadionban 2020. május 27-én.