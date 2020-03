A baranyai sportolók is kreatív tréningötletekkel álltak elő otthonukban

Az elmúlt hetekben szinte teljesen leállt a sportélet a világon. Persze ez nem azt jelenti, hogy a labdarúgók, kézilabdázók otthon lógatnák csak a lábukat. A különböző otthoni elfoglaltságaikról pedig szívesen osztják meg a videókat a rajongókkal, akik így akár velük is csinálhatják a feladatokat.

Többek között láthattuk már, ahogy Tihanyi Olivér kutyáival a hátán tornázik, de hasonló segítőtárssal végezte feladatait De Oliveira Ayrton is.A játékosok mellett pedig Vas László vezetőedző is a futópadról jelentkezett be:

– Maradj otthon! Vigyázz magadra, de ne feledd, a munka nem csap be senkit – üzente a szurkolóknak.

A Mohács női kézilabdázói is bemutatták, sokszor szintén négylábúik segítségével, hogyan edzenek most. De az egyesület megye I.-es labdarúgóknak is volt idejük kreatív ötletekkel előállniuk, akik az otthonukban felhalmozott toalettpapír-gurigával dekáznak.

Hasonlóval próbálkozott Kálé Gyula, a Himesháza labdarúgója is, de ő inkább a becsúszásokat gyakorolta a wc-papírral.

A Kozármisleny SE eközben egy kis játékkal szórakoztatja Facebook-oldalán szurkolóit. Minden reggel 8 órakar feltesznek egy gyerekkori képet valamelyik felnőtt játékosukról, a feladat pedig kitalálni: ki van a képen. A legtöbb pontot gyűjtők között egy dedikált mezt sorsolnak ki.

A Sport36-Komlóról pedig egy szívmelengető történetet osztott meg egy helyi kereskedő. Arról, hogy az egyik szerb légiós besétált a boltjába, és átadott egy zacskó krumplit és hagymát, hogy adják át valaki olyannak, akinek nagyobb szüksége van rá, mert ő hazautazik Szerbiába.

A spanyol élvonal labdarúgói vasárnap egy karitatív virtuális tornán mérték össze tudásukat. A jótékonysági tornával a UNICEF koronavírus elleni tevékenységét támogatják. A megmérettetésen viszont két egyesület nem képviseltethette magát, mivel a reklám jogai a rivális játékot kiadó Konaminál vannak, így a Barcelonának és a Mallorcának vissza kellett lépnie az utasításukra.

A torna egyébként izgalmas összecsapásokat és sok gólt hozott. Az első kör eredményei (zárójelben a csapatokat irányító labdarúgók): Osasuna (Rubén García) 0-2 Leganés (Aitor Ruibal), Sevilla (Sergio Reguilón) 1-2 Athletic Club (Gorka Guruzeta), Levante (Carlos Clerc) 2-3 Alavés (Lucas Pérez), Real Sociedad (Adnan Januzaj) 3-5 Atlético de Madrid (Marcos Llorente), Getafe (Jason Remeseiro) 1-7 Real Betis (Borja Iglesias), Villarreal (Manu Morlanes) 4-2 Valencia (Carlos Soler), Granada (José Antonio Martínez) 0-2 Real Madrid (Marco Asensio).