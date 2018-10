A csinos irányító, Julie Vanloo az elitbe repítené új csapatát

A Cegléd elleni győztes meccsen mutatkozott be a PEAC-Pécs kosárlabdacsapatának új irányítója, a belga válogatott Julie Vanloo. A friss világbajnoki negyedik helyezett játékos nagy fogásnak tűnik.

– Hogy élte meg a spanyolországi világbajnokságot?

– Nagyon jól éreztem magam, senki nem gondolta, hogy benne leszünk a legjobb négyben. Főleg miután kikaptunk Japántól – mesélte lapunknak Julie Vanloo, a PEAC-Pécs 25 éves belga válogatott irányítója. – A bronzmeccsen elszenvedett vereség egyébként még mindig böki a csőrömet, hiszen attól a spanyol válogatottól kaptunk ki, akit megvertünk a csoportban.

– Tavaly az Eb-n lettek bronzérmesek. Mitől ilyen jó a belga női kosárlabda?

– Nagyon régóta ismerjük egymást a válogatott tagjaival, jó barátságban vagyunk a pályán és azon kívül is, s valószínűleg ez is vitt minket ilyen messzire. Több mint tíz éve együtt játszunk, és rendkívül érezzük egymást a pályán. Emellett vannak tapasztalt játékosaink is, akikkel nagyon jól kiegészítjük egymást, ráadásul ugyanazzal az edzővel dolgozunk már egy ideje, és persze a háttér is adott.

– Amikor nyáron kiderült, hogy Pécsre igazol, több magyar internetes portál is megosztott egy videót, amin labdarúgókat megszégyenítő módon bűvészkedik egy focilabdával.

– Egyfolytában labdáztam, mikor kicsi voltam. Én nem okostelefonon meg számítógépen nőttem fel, hanem a grundon rúgtam a bőrt a barátaimmal. Ha éppen nem a kosárlabdapályán vagyok, akkor a futball a legnagyobb szenvedélyem. Ráadásul hatalmas Club Brugge szurkoló vagyok, szezonbérletem van a gárda meccseire. Mielőtt Pécsre jöttem, az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája meccsüket is a helyszínen tekintettem meg.

– Hogy érzi magát a PEAC-nál?

– Rendkívül jók az első benyomások, talán a legjobbak, mióta légiósként játszom. Utoljára Svédországban éreztem hasonlót, amikor odaigazoltam, és végül az lett az eddigi legjobb szezonom. Mindenki kedves és tisztelettel bánik velem, ez pedig megkönnyíti a beilleszkedésemet, már pár nap után otthon éreztem magam. Emellett rendkívül professzionálisan zajlanak itt a dolgok, érződik, hogy az egész stáb értünk dolgozik.

– Miben tudja majd leginkább segíteni újdonsült csapatát, mik az erősségei?

– A mozgékonyságomnak és sebességemnek köszönhetően fokozni tudom a tempót, és jól olvasom a játékot, s ezzel remélem a többieket is jobbá, erősebbé tudom tenni. Emellett a hárompontos kísérleteim is szép számmal betalálnak. Viszont többet kéne mélységből játszanom. Sokszor előfordul, hogy inkább a többieket keresem passzaimmal, pedig adja magát a helyzet, hogy egy betöréssel kéne lezárnom az akciót.

– Milyen idénnyel lenne elégedett?

– Természetesen annyi meccset meg akarunk nyerni, amennyit csak tudunk, és pár éven belül, de akár már ebben a szezonban csatlakozni szeretnénk a magyar elithez. Szurkolóink és ellenfeleink egyaránt érezzék meg, hogy milyen erős gárda épül Pécsett.

Fontos szerepet szánnak neki

– Egy rendkívül kedves, barátságos embert és játékost ismertünk meg benne. Úgy tűnik, hogy irányító poszton nagyon sokat fog segíteni nekünk – mondta lapunknak Meszlényi Róbert, a PEAC-Pécs vezetőedzője. – Remekül passzol és jól fejezi be az akciókat is. Remélem, hogy minél gyorsabban meg tudjuk találni a helyét a csapatban, mert fontos szerepet szánunk neki a szezon során.