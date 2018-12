A Fiorentina szívesen látná Nagy Dominikot

Élvezi a bizalmat a portugál vezetőedzőnél, Sá Pintónál, rendre kezdőként kap lehetőséget a Legia Warszavában, amit jó játékkal hálál meg. Olyannyira megy manapság Nagy Dominiknek, hogy a közelmúltban bejelentkezett érte többek között a Fiorentina is. A Bólyból induló játékossal egy kávézóban beszélgettünk.

– Csütörtökön még meccset játszott varsói csapatával idegenben, most, vasárnap pedig már itt van Pécsett, úgy, hogy megjárt egy bólyi teremtornát is. Zajlik az élet?

– Nem is vagyok túl kipihent – válaszolta Nagy Dominik. – Csütörtökön 3-2-re nyertünk idegenben a Zaglebie Sosnowiec otthonában, péntek reggel már indultam Varsóból Budapestre, ma reggel pedig jöttem Bólyba. Vittem húsz labdát ajándékba a Bólyi SE-nek, ennek apropóján pedig a labdarúgó-szakosztály szervezett egy utánpótlástornát. Nagyon sok gyerek volt, rengeteg auto­gramot adtam, aláírtam mezeket, labdákat, cipőket, gyűjtőkártyákat. Megmondom őszintén, nem hittem volna, hogy ennyien és ennyire követik a pályafutásomat.

– Ami továbbra is felfelé ível. A varsóiaknál kezdő, többször is bekerült a forduló válogatottjába, szóval nem megy rosszul a szekér.

– Az új edzőnél, a portugál Sá Pintónál élvezem a bizalmat. Ezt mutatják a játékpercek is: minden meccsen kezdő vagyok és alig-alig cserélnek le. Ennek köszönhetően jól is megy a játék, eddig lőttem négy gólt és adtam hét gólpasszt. A csapat is beindult. Az elején beragadtunk, ott volt a BL, majd az Európa Liga, de aztán Sá Pintóval kiegyenesedtünk. Cél a bajnoki cím, ami zsinórban a negyedik lenne. Én kettőnek már részese voltam, emellett egyszer kupát is nyertem a Legiával.

– A jó teljesítménnyel pedig felhívta magára a figyelmet. Tényleg hívja az egyik olasz élcsapat, a Fiorentina?

– Igaz a hír. Ugyanakkor, úgy tudom, a két klub még nem tárgyalt egymással. Emellett egyébiránt bejelentkezett a Montpellier, és orosz kérőm is van. Egyelőre nem tudom, mi lesz velem. Tízből kilencen biztosan gondolkodás nélkül rábólintanának a Fiorentinára, de én megfontolt, ésszerű döntést akarok hozni. Játszani szeretnék, ez a legfontosabb számomra.

– Jó a Legiában futballozni?

– Ez egy abszolút profi klub. Itt például minden hazai vagy idegenbeli bajnokit megelőző napon összejön a csapat, s együtt tölti az előző estét egy hotelben. Jó ez így, mert kontroll alatt van a társaság, s mindenki már csak a meccsre koncentrál. Emellett persze így az étkezéssel sem lehet probléma: egyébként is van egy saját séfünk, továbbá dietetikusunk is, aki személyre szabva látja el a játékosokat vitaminokkal.

– Úgy látom, jól érzi magát a varsóiaknál.

– Szeretem ezt a modern, szép várost, van egy magyar barátnőm, aki kint él velem, és a csapattársaimmal is sok időt töltünk együtt, jó a társaság. Sokat játszom, boldog vagyok.

A mentős fiú odaadta volna a saját ruháját a Fradi-játékos mezéért cserébe

A jótékonyság, az önzetlenség zsigerből jön nála – ahogy annak jobb esetben lennie is kell. Még a Ferencváros játékosa volt, amikor belefutott egy komikus helyzetbe. A Balmazújváros elleni meccsen agyrázkódást szenvedett, emiatt úgy, ahogy volt, mezben, stoplisban azonnal kórházba is vitték. Ott kornyadozott a hordágyon, amikor egy kisgyerek meglátta, felismerte, odament hozzá, és kért egy közös fotót. Természetesen igent mondott rá, sőt, odaadta neki a cipőjét is, amivel hatalmas örömet szerzett. Mindezt látva a mentős fiú is kért egy közös képet, majd vérszemet kapott, s megkérdezte, odaadja-e neki a mezét. Nagy Dominik erre már nemet mondott, hiszen akkor ő miben menne haza?! A mentősnek erre is volt ötlete, ott rögtön ruhát cserélt volna – de végül mindenki maradt a saját hacukájában.

