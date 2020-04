A lőrinci fiatalok a bajnoki cím felé meneteltek

Míg a Szentlőrinc labdarúgóklubjának felnőttcsapata lelkesen üldözi az egész szezonban a PMFC-t, utánpótlás alakulatai is igyekeznek a lehető legjobban szerepelni bajnokságaikban.

Szentlőrinc Leginkább a középmezőnyben tartózkodnak a Szentlőrinc SE utánpótlás csapatai bajnokságaikban. Azonban az már most is látszik, hogy a fiataloknak nem okoz gondot az ellenfél kapujának bevétele. A legidősebbek pedig a bajnoki címre is joggal pályáznak.

Szórják a gólokat a lőrinci fiatalok

Az U14-es másodosztály dél-nyugati csoportjának hetedik helyén állnak a Szentlőrinc tehetségei. Az alakulat 15 meccsen 23 pontot szerzett. Ez alatt 78 góllal örvendeztették meg szüleiket a fiatalok, amiből 26-ot a Balatonlellének, 17-et a Kaposfürednek rámoltak be. A legtöbbször Major Péter Bendegúz (17), Egri Bendegúz János (12) és Lakatos Barnabás (10) talált be az ellenfelek kapujába. Varga Sebestyén öt alkalommal húzta le a rolót a kapuban.

Hasonló a helyzet egy korosztállyal feljebb, az U15-ös bajnokságban. A Lőrinc ott a 6. helyen várja a folytatást 9 győzelem és 6 vereséget követően, ami alatt 64 találatot jegyzett. A fejlődés szembetűnő: míg az első fordulóban 7-2-es vereséget szenvedett el a PVSK-tól, addig tavasszal már 6-4-re nyert. A legjobb gólszerzők Tóth Dániel 16, és Tóth Márk 13 találattal. Havas Ferenc Dánielnek 3 alkalommal nem kellett a hálójába nyúlnia.

Egyensúlyban áll az U17-es gárda

Az U17-es gárda 5-3-5-ös mérleggel áll a harmadosztály 7. pozíciójában. A felnőtthöz vezető út utolsó kanyarját taposó tehetségek 40 alkalommal vették be ellenfeleik kapuját, legtöbbször Molnár Tamás (11). Őt Baráth Gergő (8), illetve Meglicser Erik István (7) követi. A fejlődés rajtuk is megfigyelhető, hiszen az első két fordulóban a PVSK-val 3-3-as döntetlent játszottak, majd 3-1-re kikaptak a Misleny­től, de a tavaszi folytatáskor már mindkét rivális ellen behúzták a három pontot. Ezek egyikén sem vették be Vass Roland Rajmund kapuját.

Remekelnek a 19 évesek

Az U19-es csapat eddig veretlen, sőt, 13 meccséből csak egyszer hagyott el két pontot, a rivális Baja ellen hazai pályán. Így pedig a harmadosztály élén áll, két ponttal megelőzve a bácsiakat. A legidősebbek között Tóth Máté Zsolt a legtermékenyebb, 20 gólt jegyzett eddig, amiből 5-öt lőtt a Nagyatád elleni 18-2-es győzelem során. Azon a találkozón egyébként a 16 éves ­Slavonics Bálint is betalált, aki a Megye I.-es felnőttcsapatban is 12 alkalommal pályán volt.

A második csapat az ugródeszka

A második csapat a Megyei I. osztály 11. helyén áll tele a kiugrásra váró tehetségekkel, akikhez szívesen is nyúlnak az egyesületnél, hiszen filozófiájuk saját nevelésű labdarúgókkal a lehető legjobban szerepelni. Nem felejthetjük el azt sem, hogy az első csapat alapozása során Slavonics, valamint a tizenhét esztendős Mozsgai Dávid és Tóth Máté is jó benyomást tett Lóczi Istvánra, így ha folytatódik a bajnokság, akár az ő sikerüknek is örülhet a közönség.