A Mohács, a PEAC és a Kozármisleny is otthon játszik a kupában

Szombaton minden baranyai labdarúgócsapat nekivág a Magyar Kupa megmérettetéseinek 15.00-tól. A Mohács a Budafokot, a PEAC a Salgótarjánt, a Kozármisleny a Tatabányát fogadja, míg a Szentlőrinc a fővárosba, a PMFC pedig Makóra látogat.

Magyar Kupa főtáblájának első fordulójában öt baranyai csapat érdekelt. Közülük egyértelműen a Mohács előtt tornyosul a legnagyobb feladat, hiszen az élvonalbeli Budafokot fogadja. Már eleve a nagy osztálybeli különbség is a sorozat varázsát jelenti, de Vég Bencének, a Mohács középpályásának más miatt is különleges ez a helyzet.

– Nagyon örültem, amikor összesorsolt minket a Budafokkal Pisont István.

Egyrészről jó lesz találkozni a korábbi csapattársakkal, másrészt különleges pikantériája van a mérkőzésnek. Nem mi vagyunk az esélyesek, de szeretnénk megnehezíteni az élvonalbeli klub dolgát – mondta a 2015 és 2019 között a budafokiakat szolgáló labdarúgó.

– A klub összes munkatársa megtesz mindent, hogy a lehető legjobb körülmények között fogadhassuk az ellenfelünket, illetve a nézőket. Remélem, nagyon sokan érkeznek, mert igazán jó meccs várható.

Hozzátette, nagyon büszke korábbi csapatára, hogy kiharcolta az élvonalbeli tagságot, és ott is hű maradt az elveihez, valamint hangsúlyozta, nem feltartott kézzel futnak ki majd a pályára. Emellett szót ejtett arról, hogy ebből a meccsből profitálhatnak is a bajnokságra nézve, hiszen olyan hibák is előjöhetnek, amik a legtöbb helyi csapat ellen nem, így ezekre készülhetnek később.

– Ez a fejlődési folyamat egy olyan mérföldköve, amiből sokat tanulhatunk – jelentette ki.

A PEAC-nak is nagy lépést kell tennie előre ahhoz, hogy megkeseríthesse ellenfele, a Salgótarján (NB III., Kelet) életét a PMFC Stadionban. A vendégek két sok gólos (4-1, 3-2) győzelmet követően magabiztosan érkezhetnek Pécsre.

A Kozármisleny a Tatabányát (NB III., Nyugat) fogadja, amely harmadik csoportjában, és egy 6-1-es, illetve 3-0-s sikert követően készülhet az egyébként is idegenben jobban szereplő baranyaiak ellen. Ennek ellenére Jelena Richárd tanítványainak minden esélye meg van arra, hogy a következő körbe lépjenek.

A Szentlőrinc egyértelműen esélyesebb a BKV Előrénél (NB III., Nyugat), hiszen a vendéglátók nem csak egy osztállyal lejjebb szerepelnek, de ott is kieső helyen állnak 9 meccsen szerzett hat pontjukkal. Ráadásul négy meccses nyeretlenségi szériában vannak.

A PMFC-é a legkönnyebb feladat, hiszen a Makóhoz (Csongrád-Csanád I.) utazik. Legfeljebb az újabb hosszú túra jelenthet a pécsieknek fejfájást, viszont most Vas László azokat a játékosokat is bevetheti, akik eddig kevesebb percet kaptak, esetleg az utánpótláscsapatokban várják a bizonyítási lehetőséget.