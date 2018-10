A PEAC a fiatalosan hasító Sellyét fogadja

A Gienger Megyei I. osztály 11. fordulójában a negyedik helyen álló PEAC az eddig több bravúrt is elérő, alaposan megfiatalodott, ötödik Sellyét fogadja. A pécsiek nyerni akarnak otthon, míg a vendégek edzője szerint akkor lehet esélyük, ha a jobbik formájukat tudják mutatni.

Október 27., szombat, 11.00.

PEAC (5.)–Sellye (6.)

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Két olyan csapat játssza a forduló mérkőzését a Gienger Megyei I. osztályban, amely meglehetősen kétarcú. A PEAC-ra és a Sellyére is igaz ugyanis, hogy kimondottan nagy bravúrok után néha indokolatlanul is be-becsúszik egy olyan meccs, olyan vereség, ami érthetetlennek tűnik. A pécsiek mindenesetre nagyon szeretnének a bajnokság végére odaérni a dobogóra, így számukra nem is kérdés, hogy meg kell nyerniük a Sellye elleni rangadót.

– Akad néhány hiányzónk, de így is erős csapattal tudunk felállni a szombati bajnokin – mondta el lapunknak Fazakas András, a PEAC edzője. – Az ősz meglepetéscsapata ellen fogunk játszani, hiszen olyan szintű fiatalítás után ami Sellyén lezajlott a nyáron, szerintem hatalmas eredmény, hogy már 16 pontnál tartanak. A mi támadósorunk kezd formába lendülni, és végre talán megérkeznek a Makai-gólok is, szóval bizakodva várom a mérkőzést, amit hazai pályán természetesen meg akarunk nyerni. Hogy mennyire lesz nehéz számunkra a találkozó, az leginkább attól függ, hogy mikor tudjuk meglőni az első gólunkat.

A Sellye kiváló formába lendült az utóbbi hetekben, ám három győzelem után most szerdán becsúszott egy 4-1-es vereség a Siklóstól. Mi lehetett a baj?

– Leginkább az, hogy nagyon fiatalok és tapasztalatlanok vagyunk – árulta el Somogyi Zoltán, a sellyeiek trénere. – Ebből jön az, hogy három jó meccs után jön egy pocsék. Igazából szakmai okot nem nagyon tudtunk találni rá. A Siklós mondjuk eleve amolyan mumusunk, de így is, a 60. percben közel voltunk az egyenlítéshez. Kimaradt a nagy helyzet, a Siklós pedig büntetett. A PEAC ellen szerintem egy nagyon izgalmas, jó mérkőzés vár ránk, ahol nüanszok fognak dönteni. Az biztos, hogy akkor lehet csak esélyünk, ha a szebbik arcunkat tudjuk mutatni. Ha így lesz, akkor szerintem lehet esélyünk a bravúrra is.

Október 27., szombat, 13.30.

Komló (12.)–Harkány (11.)

Alsóházi rangadónak is hívhatjuk a mérkőzést, igaz a szezon előtt nem nagyon gondoltuk volna, hogy így lesz majd tíz forduló után. Főként a Komló eddigi rossz szereplése meglepő, tekintettel arra, hogy a szezonnak úgy vágtak neki, hogy a dobogóért akarnak küzdeni. A tizenkettedik hely ennek fényében nem túl fényes szereplés, nem is olyan meglepő, hogy a Bányásznál a héten edzőt váltottak. Már nem Balázs Péter a csapat trénere, lapunk úgy tudja, ideiglenesen Katona Mihályt bízták meg a vezetőedzői feladatok ellátásával. Vele a kispadon fogadja tehát a Komló a tabellán eggyel előtte álló Harkányt, amely ugyan jól kezdte a bajnokságot, az első négy körben hét pontot gyűjtött, most azonban az a helyzet, hogy előző hat bajnokiján nem tudott nyerni. A mérkőzés nagy kérdése tehát az, hogy melyik csapat tud majd kilábalni a hullámvölgyből.

Mohács (13.)–PVSK (4.)

A PVSK idei szereplésére nem nagyon lehet panasz. Igaz ez még úgy is, hogy egy hete nem várt hazai vereséget szenvedett el Reith Róbert együttese a Szentlőrinc II.-től. Persze ez Ndjodoékat minden bizonnyal kettőzött erőbedobásra sarkallja majd Mohácson, aminek a hazaiak nem biztos, hogy nagyon örülnek majd. Mondjuk ez érthető is, hiszen az MTE idei szezonja eddig nem úgy alakult, ahogyan azt elképzelték a Duna partján. A találkozó esélyese a pécsi csapat, de nem vennénk rá mérget, hogy a Mohács nem fog meglepetést okozni.

Október 28., vasárnap, 13.30.

Boda (9.)–Bóly (8.)

A helyezéseket figyelembe véve akár egy igazi ki-ki meccs is lehetne a Boda–Bóly találkozó, azonban elnézve a bólyiak formáját a pár hete meghúzott edzőváltás óta, nem kis meglepetés lenne, ha nem gyűjtenék be a három pontot a vendégek a Boda elleni találkozón.

Szederkény (2.)–Villány (3.)

Amikor a második játszik a harmadikkal, az bizony minden körülmények között rangadó. Persze azért nehéz lenne elképzelni azt, hogy az idén csak a Pécsváradtól vereséget szenvedő Szederkény hazai pályán nem tud nyerni a Villány ellen. Igaz a vendégek azért okoztak már egy pár meglepetést a szezonban, nem véletlen a jelenlegi dobogós helyezésük.

Szentlőrinc II. (10.)–Lovászhetény (14.)

Pár hete azt mondtuk volna, hogy bármi elképzelhető egy Szentlőrinc II.–Lovászhetény mérkőzésen. Csakhogy a hazaiak azóta utolsó négy bajnokijukból hármat is megnyertek, legutóbb például a jó erőkből álló, dobogóért küzdő PVSK-t verték meg idegenben. Éppen ezért úgy tűnik, hogy folytatódni fog a lőrinciek jó szériája.

Gienger Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 10 10 0 0 41-6 30

2. Szederkény 9 7 1 1 25-10 22

3. Villány 10 6 1 3 24-18 19

4. PVSK 9 5 2 2 19-14 17

5. PEAC 9 5 1 3 20-16 16

6. Sellye 9 5 1 3 15-15 16

7. Siklós 9 4 1 4 20-15 13

8. Bóly 10 3 2 5 23-15 11

9. Boda 9 3 0 6 22-25 9

10. Szentlőrinc II. 8 3 0 5 14-20 9

11. Harkány 10 2 3 5 25-29 9

12. Komló 10 2 2 6 31-21 8

13. Mohács 8 2 2 4 16-10 8

14. Lovászhetény 9 1 4 4 11-22 7

15. Szászvár 7 0 0 7 0-70 0