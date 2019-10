A PEAC hibátlanul menetel tovább

Nem a baranyai csapatok hétvégéje volt most. A PVSE, a Siklós férfi és a Kozármisleny női alakulata is kikapott, egyedül a PEAC lányai húzták be a Veszprém elleni találkozójukat. A Mecseknádasdnak nem volt mérkőzése.

Férfi kézilabda NB II., 6. forduló. Kaposvár, 70 néző. PVSE: Dencs – Krix, Pataki, Gelencsér, Rokolya, Gelb, Kienle. Csere: Tullner (kapus), Berényi, Farkas, Rózsa-Katzirz, Pintér, Csuba, Péter. Edző: Péter Gergő. Péter Gergő: – Nagyon jó hozzáállással, több jó egyéni teljesítménnyel, kapusbravúrokkal sikerült egy remek mérkőzést játszanunk. Sajnos a végjátékban kiütközött a tapasztalatlanságunk, nem tudtunk alkalmazkodni a játékvezetői felfogáshoz. Szerintem az eredmény nem tükrözi hűen a mérkőzés képét, ez egy tipikus „egygólos” meccs volt. A Siklóst az ág is húzza, több játékosuk is sérüléssel bajlódik, így egyre vékonyabb kerettel utaznak meccseikre. Így három győzelem után két vereségbe futottak bele, amit gyorsan el kell felejteniük. Satelite SE–MK Pelikán-Siklós KC 34–26 (16–13)

Férfi kézilabda NB II., 6. forduló. Barcs, 100 néző. Siklós: Torzsás – Krizmanics G. 5, Fekete T. 4, Katona B. 1, SIPOS T. 12, Sztárai 3. Sipos V. Csere: Weinert G. (kapus), Virág L., Vadon D., Szakács B., Somogyi, Zakariás. Edző: Balog Zoltán. PEAC–Veszprém Pannon SE 33–27 (17–14)

Női kézilabda NB II., 5. forduló. Pécs, 50 néző. PEAC: Füzesi, Potonjac 2, KANYÓ 8, GYENIS P. 5, Horváth V. 7, RÉB 6, HÁMORI 3. Csere: Vaskó, Sólyomvári, Horváth Zs. 1, Rosenberger 1, Horváth Va. Edző: Papp László. Papp László: – Támadójátékunk elég kreatív volt, viszonylag kevés hibával. Védőmunkánk miatt lehetett izgalmas a mérkőzés. Ilyen edzésviszonyok mellett büszkék lehetünk eddigi teljesítményünkre. Kozármisleny SE–Szekszárdi FGKC 17–25 (6–12)

Női kézilabda NB II., 5. forduló. Kozármisleny, 75 néző. Kozármisleny: Vukmann, Wichmann – Kovács 8, Acsai 2, Köpösdi 1, Bácsalmási, Dézsi 1, Fledrich, Dobszai, Takács, Réti, Menyhei R., Menyhei Cs. 1, Nemes 3, Ancil, Kozsán 1. Edző: Gyulay László. Gyulay László: – Megérdemelten nyert a Szekszárd, mert bizonyos helyzetekhez jobban alkalmazkodtak. Amit kértem a lányoktól, azt megcsinálták, és mindent beleadva a végsőkig küzdöttek. A védelem remekül működött, de támadásban sokat rontottunk, főleg hétmétereseket. Ez egy olyan meccs volt, amiből remekül tudunk építkezni, ezért megdicsértem a lányokat.