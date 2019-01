A Pécsvárad nagyon komolyan veszi a téli felkészülést

A labdarúgó Gienger Megyei I. osztály tavaszi szezonja ugyan csak március elején rajtol el, de a csapatok a jövő héten már elkezdik a felkészülést. Körbenéztünk a tabella első négy helyén álló együttes háza táján és kiderült, hogy Pécsváradon és a PEAC-nál várhatóak komolyabb erősítések, a pécsiek ráadásul már hosszú távon gondolkodnak, két év múlva már az NB III.-ban szeretnének szerepelni.

A Pécsvárad, Szederkény, Siklós, PEAC négyesfogat egyaránt jövő héten kezdi meg a felkészülést a tavaszi szezonra.

Erős ellenfelekkel készül a Pécsvárad Január 15-én kezdi meg a munkát a Gineger Megyei I. osztály listavezetője, a címvédő Pécsvárad. Mivel a gárda feltett szándéka, hogy idén is megszerezze a bajnoki címet, így már a téli programot is ennek szellemében állította össze a szakvezetés.

– Az első két hétben heti öt edzéssel fogunk készülni, a harmadik héten négyet edzünk majd, onnantól kezdve pedig két edzőmeccs és három tréning lesz a heti penzum – mondta el lapunknak Varga Balázs, a pécsváradiak szakmai igazgatója. – Az már biztos, hogy lesznek változások a keretben, de konkrétumokat illetően még egy kis türelmet szeretnék kérni. Lesz néhány távozónk, ez biztos, mint ahogyan az is, hogy érkezik hozzánk egy támadó és egy középpályás, akik valódi erősítést jelentenek majd nekünk. Rajtuk kívül egy fiatal jobb oldali védő is érkezik még a télen. Hat edzőmeccset kötöttünk le, és mivel mindenképp erős csapatokkal szerettünk volna játszani, jó hír, hogy három NB III.-as riválissal is összecsaphatunk majd a felkészülés alatt, a Dunaújváros, a Kozármisleny és a PMFC is az ellenfeleink között szerepel.

Szederkényben nyugalom honol a tavasz előtt

A tabella 2. helyén álló Szederkény január 16-án csap bele a lecsóba. Lőrinc Antaltól, a csapat edzőjétől azt is megtudtuk, hogy túl nagy mozgásra nem kell számítani a keretet illetően.

– Részt veszünk a megyei szövetség téli nagypályás, műfüves bajnokságán, e mellett még három edzőmeccset tervezünk, ez összen nyolc összecsapást jelent majd a télen – mondta Lőrinc. – Játékosfronton nem nagyon lesz változás, bár azért 1-2 név benne van a kalapban, meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Hosszú lesz a téli felkészülés, hét hetes. Reméljük, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, de szerencsére már van egy műfüves pályánk is, így nem hiszem, hogy nagy gond lenne majd.

Siklós: egyetlen távozó, egyetlen érkező

Az őszt pocsékul kezdő, de a végére belelendülő Siklós célja az, hogy a dobogón végezzen. Nem terveznek nagy játékosmozgást, inkább az állandóságban, és a sérültek felépülésében bíznak. – Szabó Zsolt az egyedüli távozónk, míg Harkányból szerződtettük Hegedűs Márkot – árulta el Nagy Balázs, vezetőedző. – E mellett bízom benne, hogy Kósa Tamás és Horváth István sérülése mielőbb helyrejön, az lenne nekünk a legnagyobb erősítés. Az első három hétben heti nagy edzéssel készülünk majd, és a műfüves téli bajnokság mellett három edzőmeccsünk lesz még. Ott szeretnénk folytatni a tavasszal, ahol az őszt abbahagytuk. Ha a dobogón végeznénk, annak már örülnénk.

Hosszú távon gondolkodnak a PEAC csapatánál

– Komoly erősítéseket tervezünk már a télen, még ha tudjuk is jól, hogy ebben a szezonban már nem nagyon lehet utolérni a Pécsváradot – nyilatkozta a Dunántúli Naplónak Fazakas András, a negyedik helyen álló PTE-PEAC szakvezetője. – Ugyanakkor igyekszünk hosszabb távon gondolkodni, és építeni a csapatot, feltett szándékunk ugyanis az, hogy két év múlva már az NB III.-ban szerepeljünk az együttessel. Három komolyabb igazoláshoz már közel is állunk, de mivel még nincs aláírt szerződés, egyelőre a neveket nem mondhatom el. A felkészülési időszakban heti négy edzést tartunk majd, játszani fogunk a harmadosztályban szereplő csapatok ellen is. A tavasszal mindent megteszünk, hogy minél előrébb tudjunk lépni, de feltétlenül a dobogón akarunk végezni.

