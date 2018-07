A PMFC-nél se híre, se hamva felnőtt csapatnak

A PMFC-nél továbbra is hatalmas baj van, nincs felnőttcsapat, sőt, pontosan fogalmazva egy árva igazolt felnőtt játékosa sincs a piros-feketéknek. A Szentlőrinc és a Kozármisleny viszont egész jól áll az augusztus eleji bajnoki rajthoz közeledve.

Már csak három hét van hátra, és megkezdődik a bajnokság az NB III.-ban. Baranyát ismét három csapat képviseli majd a harmadik vonalban, a legutóbb ezüstérmet szerzett PMFC, a hetedik helyen végzett Szentlőrinc és a tizenegyedik pozícióval záró Kozármisleny FC.

Az első fordulóra a kiírás szerint augusztus 4-én és 5-én kerül sor a Közép csoportban, a tervek szerint tizenhat kört rendeznek meg ősszel, az utolsó november végén lesz – tavasszal március elején folytatódik a bajnokság.

A PMFC-nél továbbra sincs felnőttcsapat

Fentebb azt írtuk, hogy három baranyai csapat indul majd, de erre azért nem vennénk mérget. A PMFC-ről ugyanis csak rossz híreket lehet hallani, s miután tegnap benéztünk a klubházba, bizony a látottak és hallottak alapján már egyáltalán nem csodálkoznánk azon, ha a következő idényben nem is lenne felnőttcsapatuk a piros-feketéknek. Jelenleg ugyanis nincs. Sőt: egyetlen igazolt felnőtt játékosuk sincs.

Miközben ugyebár nemsokára kezdődik a bajnokság, vagyis most lassan a felkészülés közepén kellene járni. Ehhez képest mást sem hallani a csapatot működtető PSN Zrt.-től, miszerint majd pénteken, majd jövő hétfőn, majd jövő héten… A napok repülnek, játékost pedig úgy nem lehet szerződtetni, ha nincs, aki keressen, és nincs, aki érdemben tárgyaljon velük. Az egyetlen jó hír az volt tegnap délután, hogy legalább az utánpótlásban megy a munka, az akadémia vezetője, Kulcsár Árpád is ott serénykedett a klubházban, miként az edzők is készültek a délutáni foglalkozásokra. S bejött Márton Gábor, a felnőttek vezetőedzője is – aki ugyebár jelenleg olyan vezetőedző, akinek nincs csapata.

Joggal bizakodik Turi Zsolt, a szentlőrinci vezetőedző

Eközben Szentlőrincen minden rendben van, s egyelőre úgy tűnik, szép szezon előtt áll Turi Zsolt együttese. Az előző sem volt csúnya, hiszen a hetedik helyen zártak, s miután a keret ezúttal zömében együtt maradt, nem mellesleg jó játékosokat is igazoltak, joggal lehet bizakodó a vezetőedző.

– Távozott a csapattól Virág Szilárd, Pergel Bence és Dudás Dániel, Berdó Valentin pedig abbahagyta a játékot – fogalmazott Turi Zsolt. – A helyükre egyelőre négyen érkeztek, Bata Kristóf a PMFC-től, Hleba Tamás a Kozármislenytől, továbbá Bodó Péter és Fonyódi Bálint. Van még két próbajátékosunk is, egyelőre nem tudjuk, melyikük marad nálunk. Annyiban biztosan előrébb járunk, hogy jóval kevesebben mentek el, mint tavaly ilyenkor, így nem kell új csapatot építeni. Bízom benne, hogy ez meglátszik majd a helyezésünkön és a játékunkon is, szeretnénk az előzőnél is előkelőbb helyen végezni.

A szentlőrinciek már négy edzőmeccset játszottak, a mágocsi tornán legyőzték 1-0-ra a Videoton II.-t, majd 1-1-et játszottak az Ajkával (büntetőkkel kikaptak), aztán nyertek 4-1-re Jánoshalmán és megverték idegenben 4-2-re a Paks II.-t.

Sokkal feljebb végez majd a kozármislenyi együttes

Nagyon jól áll a Kozármisleny FC csapata is, amelynek szinte teljesen kész van már a kerete. Ezt látva biztosak vagyunk abban, hogy Németh Zsolt együttese sokkal jobb szezont fut majd, mint a legutóbbi bajnokságban, s ott lesz valahol a középmezőnyben – de akár még nagyobb dobásra is képes lehet.