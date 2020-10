A PMFC továbbjutott, a Szentlőrinc kikapott a Puskás Akadémiától

Két félidőig eltüntette az osztálykülönbséget a Szentlőrinc a Puskás Akadémia ellen, de a hosszabbításban már nem tudták feltartóztatni Havasék ellenfelüket.

Remekül helyt állt a Szentlőrinc NB II.-es labdarúgócsapata a Puskás Akadémia vendéglátójaként. Sőt, az első játékrészben a gólhoz is közelebb állt a baranyai csapat, amikor Torvund fejese a kapufán csattant.

A fordulás után hasonlóan jól tartotta riválisát a Lőrinc, de a hosszabbításban a csereként érkező Mancu gyors egymásutánban betalált, és továbbjuttatta a Felcsútot.

Szentlőrinc–Puskás Akadémia 0-0 – hosszabbítás után 0-4

Labdarúgó Magyar Kupa, főtábla, 2. forduló. Kozármisleny. Szentlőrinc: Slakta – Molnár R., Dulló, Keresztes (Havas, a szünetben), Nagy B. – Kovács D. (Vajda, 75.), Lehoczky, Hleba (Nikics, a szünetben), Harsányi (Cenaj, 63.) – Fröhlich (Kapronczai, 90.) – Torvund (Czuczi, 101.). Edző: Marián Sluka. PFLA: Tóth B. – Radics, Szolnoki, Spandler, Nagy Zs. – Corbu (Plsek, 59.), Urblík (Mance, 77.) – Komáromi (Slagveer, 59.), Baluta (van Nieff, 106.), Weslen Junior (Tamás, 68.) – Kiss T. (Knezevics, 77.). Edző: Hornyák Zsolt.

Gólszerző: Mance (97., 98.), Plsek (110.), Knezevics (118.).

Az NB I.-es csapatok eredményei: Gárdony (NB III.)–MOL Fehérvár 1-4, Csácsbozsok-Nemesapáti (Zala I.)–Bp. Honvéd 0-2, Lipót Pékség SE (NB III.)–Zalaegerszeg 1-3, Dabas-Gyón (NB III.)–Budafok 2-3, Gyöngyös (NB III.)–Mezőkövesd 1-4, Bátaszék (Tolna I.)–MTK 1-7, Kecskemét (NB III.)–Kisvárda 0-1.

Később rendezik: Nyíregyháza (NB II.)–Paks, Békéscsaba (NB II.)–Diósgyőr, Szolnok–Gyirmót, Bicske–Ferencváros.

Emberhátrányban is győzött a PMFC

A PMFC-nek a harmadosztályú Salgótarján otthonában kellett a legjobb harminckettő közé jutnia, s ki is harcolta a helyét a 3. fordulóban. A sikert Németh Márk, Bohata és Kónya góljaival biztosította. Vas László a találkozón a fiataloknak és kevesebbet játszóknak is lehetőséget adott.

Salgótarján–PMFC 1-3 (1-2)

Labdarúgó Magyar Kupa, főtábla, 2. forduló. Salgótarján. PMFC: Hermány – Archie (Rácz L., 56.), Króner, Preklet, Németh M. – Keresztes B. (Kónya, 56.), Bartha L. (Geiger, 59.), Futó, Óvári Zs. (Hegedűs M., 76.) – Bohata (Tölgyesi, 76), Batizi-Pócsi. Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Sárközi (32.), illetve Németh M. (29.), Bohata (39.), Kónya (57.).

Piros lap: Németh M. (50.).

Búcsúzni kényszerült a Kozármisleny is

A Kozármislenynek az NB III.-as csoportrivális ellen kellett kiharcolnia a továbbjutást, ez viszont nem jött össze Jelena Richárd tanítványainak. Bár az első játékrészben jól tartották a hazaiakat, a második félidőben Simon Attila duplázni tudott, amivel megpecsételte a baranyai alakulat sorsát. Így viszont a Misleny a folytatásban koncentrálhat csak a bajnokságra.

Taksony–Kozármisleny 2-0 (0-0)

Labdarúgó Magyar Kupa, főtábla, 2. forduló. Dunaharaszti. Kozármisleny: Ipacs – Horvát G. (Ulakity, 86.), Talabér, Horváth D., Berdó – Márkvárt (Szabó D., 70.), Kozics (Nagy E., 70.), Füredi, Juhász (Csomós, 86.) – Csernik (Hampuk, 79.), Babinszky. Vezetőedző: Jelena Richárd.

Gólszerző: Simon A. (74., 92).