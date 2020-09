A PVSK az esélyesebb, de a sikert nem adják ingyen

Tovább nyújtaná remek hazai szériáját a PVSK-Mecsek Füszért vízilabdacsapata, amely a Tatabányát fogadja szombaton 19 órától a férfi OB I. 5. fordulójában. A klub hangsúlyozza: a nézőket már csak maszkban engedhetik fel a lelátóra.

Négy forduló után, pécsi szemmel igazán remek látvány a férfi vízilabda OB I. tabellája, hiszen a PVSK-Mecsek Füszért a harmadik helyen áll. Persze, hozzá kell tenni, hogy a koronavírus miatt számos meccs elmaradt, míg Török Viktor együttese az összes eddigi körben lejátszotta soros meccsét. Ettől függetlenül, remekül kezdték a bajnokságot Zerinváryék, hazai pályán még veretlenek, kétszer nyertek, egyszer ikszeltek, s csupán az előző hétvégén, a Szentes vendégeként kaptak ki.

– Azt szeretném, hogy a Tatabánya ellen is olyan teljesítmény nyújtsunk, mint az előző négy fordulóban

– nyilatkozta lapunknak Török Viktor, a PVSK-Mecsek Füszért vezetőedzője. – Nem mondanám, hogy javítani akarunk, hiszen a Szentes ellen is jól játszottunk, hat gólon tartottuk őket. Természetesen ezúttal is nyerni szeretnénk közönségünk előtt, de jövő szerdán az UVSE otthonába is hasonló célokkal utazunk.

A tréner hozzátette, hogy Sólyom Levente még nem bevethető, de rajta kívül mindenki egészséges. Köztük Gál Dávid is, aki két hónap kihagyás után térhetett vissza a medencébe Szentesen.

– Ezen a héten már százszázalékosnak éreztem magam – mondta Gál Dávid. – Úgy gondolom, könnyen megszerezhetjük a győzelmet, de ezért nyilván tennünk kell, nem fogja ingyen odaadni a Tatabánya a három pontot.

A szurkolók legnagyobb örömére, a PVSK-Mecsek Füszért vezetősége úgy döntött, hogy visszavonásig érvényesek lesznek a hazai meccseikre a tavalyi bérletek, mert szeretnék, ha a csonka szezon elmaradt mérkőzéseiért kicsit kárpótolhatnák rajongóikat. Azonban a klub azt is hangsúlyozza, hogy már nemcsak kérés, hanem kötelező az uszodában a maszkhasználat.