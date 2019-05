A PVSK-Veolia pénteken már célba is érhet

A PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapata meccsről meccsre bizonyítja, hogy megérett a nagy feladatokra, s bizony saját határait, lehetőségeit feszegetve a legjobbat, a legtöbbet hozza ki magából.

Csirke Ferenc együttese kedd este nyert Jászberényben, ezzel immár 2-0-ra vezet a három győzelemig tartó negyeddöntős párharcban – mindössze egy lépés választja el tehát attól, hogy a legjobb négy közé kerüljön, s elődöntőt játszhasson.

– Ezúttal Budimir lépett elő főszereplővé nálunk, de Csirics védőjátékát is ki kell emelnem – értékelt Csirke Ferenc vezetőedző. – Nagyszerűen védekeztek a fiúk Pittsen is, aki – ha hagyják – akár negyven pontra is képes egy mérkőzésen. Természetesen fontos tényező volt Pantelics korai kipontozódása, hiszen ő a vezére a jászberényi csapatnak. Senki se gondolja, hogy könnyű lesz a pénteki mérkőzés, de nagyon szeretnénk megszerezni a továbbjutást jelentő harmadik győzelmet.

A párharc pénteken (18.00) folytatódik a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

A többi párharc állása: Körmend–Sopron 2-0, Szolnok–Atomerőmű 2-0, Falco–Kecskemét 2-0.