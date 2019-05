A vitorlások most kezdik a szezont

A visszaszámlálásnak immár vége, a hétvégén hivatalosan is elkezdődik a vitorlásszezon Orfűn. A program ezúttal is igen színesnek és látványosnak ígérkezik, érdemes lesz akár családos kiruccanást is tervezni a Pécsi-tóra.

Ma délelőtt az egyméteres hajók modellvitorlás versenye rajtol el, tudtuk meg az esemény házigazdájától, az Orfűi Vitorlás Egyesület vezetőjétől, Bodnár Imrétől. Szombaton 11 órakor aztán megtartják az évadnyitót a hagyományos tókoszorúzással. Ezzel párhuzamosan a PKKC kajakosai a közelmúltban elhunyt kiváló edzőjük, Csaba András előtt tisztelegve egy emlékevezést tartanak, amely során a vízi telepüktől eleveznek a vitorlások főhadiszállásáig. A szombati napon sportbörze is várja az érdeklődőket, amely során tíz sportágat lehet majd kipróbálni, 13 órakor pedig rajtol a tókerülő modellvitorlás Kékszalag. Vasárnap aztán a vitorlások és a szörfösök is belevágnak a versenyszezonba, emellett pedig a legkisebb hajómodellek is vízre kerülnek.