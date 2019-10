Az első negyedben még élt a remény

A rosszul sikerült miskolci rajtot követően hazai pályán is megkezdte szereplését az Európa-kupában a PEAC-Pécs női-kosárlabdacsapata. Meszlényi Róbert együttese a francia élvonal egyik élcsapatát, a Basket Landest fogadta a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

A hazaiak meglepően jól kezdték a találkozót a jobb erőkből álló ellenféllel szemben. Az első negyed végére 7 pontos előnyre tettek szert Gémes-Sarokék, de volt, hogy tízzel is mentek. A második játékrészben azonban ritmust váltott a Landes, amely perceken belül ledolgozta hátrányát. A nagyszünetet követően is franciák akarata érvényesült, akik végül magabiztos, 75-62-es győzelmet arattak. A PEAC-Pécs pedig elszenvedte második vereségét is a sorozatban.

PEAC-Pécs–Basket Landes (francia) 62-75 (24-17, 10-23, 10-14, 18-21)

Női kosárlabda Európa-kupa, csoportkör, 2. forduló. Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 150 néző. PEAC-Pécs: Marizy 10/3, WENTZEL 11, Gémes-Sarok, Udodenko 9/3, BRAVARD 19/9. Csere: Szabó F. 4, Hegedűs, Horobets 3/3, Sánta 3, Ruják 2, Kaposi 1. Vezetőedző: Meszlényi Róbert. Basket Landes: SUAREZ 12, Hejdova 9/3, Dumerc, Ayim 7, PLOUFFE 9. Csere: GAYE 20, Mbuyaamba-Tshimanga 4, Toure 6/3, Paget 6/6, Mason 2. Vezetőedző: Julie Barennes.