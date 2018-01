Az első szettet megnyerték, utána sajnos hármat buktak

Nagyon készült a Sümeg elleni bajnokira a PTE-PEAC NB I.-es férfi röplabda­csapata, hiszen a felsőházba kerülés szempontjából fontos volt ez a vasárnapi mérkőzés.

Ami aztán sajnos nem úgy alakult, ahogy a pécsiek vezetőedzője, Gyöngyösi Zoltán eltervezte. Az eleje úgy sikerült, ahogy kellett, a PTE-PEAC ugyanis megnyerte az első játszmát, s ennek köszönhetően lendületet vehetett volna. Ám nem ők kapták el a fonalat, hanem a házigazdák: a Sümeg magasabb fokozatra váltott, behúzta a második szettet, majd nagy csatában a harmadikat is. Ekkor már érezhető volt, hogy a pécsiek erejéből nem futja fordításra. Így is történt, a negyedik játszmát is a Sümeg nyerte, amely így 3-1-re győzött ezen a fontos meccsen.

– Jól kezdtünk, ennek köszönhetően meg is nyertük az első szettet

– kezdte értékelését Gyöngyösi Zoltán, a PTE-PEAC vezetőedzője. – A harmadik játszmában is mi vezettünk, de sajnos mindig volt egy-egy állás, ahol sok pontot veszítettünk. A Sümeg megérdemelten nyerte meg a mérkőzést, mert bár nem hozta a legjobb játékát, a kritikus helyzeteket mindig ellenfelünk kezelte jobban. Most már bravúrok kellenek ahhoz, hogy bekerüljünk a felsőházba. Azon leszünk, hogy ez sikerüljön.

Sümeg–PTE-PEAC 3-1(-18, 21, 22, 20)

Férfi röplabda NB I. PTE-PEAC: Dolgos, Fodor, dr. Horváth, Pólics, Soós, Storcz. Csere: Kaszás (liberó), Pordán, Portik, Szabó G. Vezetőedző: Gyöngyösi Zoltán.