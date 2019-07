Az élvonalból igazolt a Misleny

Jelena Richárd visszatért nevelőklubjához.

Az élvonalból igazolt játékost a Kozármisleny NB III-as labdarúgócsapata, méghozzá a klub saját nevelésű futballistája, Jelena Richárd tért vissza.

A jelenleg 21 éves támadó 2007-2010 között pallérozódott Kozármislenyben, majd az MTK és a PMFC utánpótlásgárdáinál is rúgta a bőrt. Jelena a korosztályos válogatottaknak is állandó tagja volt, tehetségére 2015 nyarán a Marco Rossi vezette Honvéd is felfigyelt. A fővárosiaknál már nagyon fiatalon, 17 évesen az első osztályban is bemutatkozott. A Budapesten töltött idény után a szintén élvonalbeli Paks szerződtette, ahol 14-szer kapott lehetőséget az NB I-ben. A tolnaiak második számú csapatában (az NB III-ban) 31 bajnokin 15 gólt termelt. Az utóbbi két szezont kölcsönben, az egyaránt NB II-es Csákvárnál, Zalaegerszegnél és Mosonmagyaróvárnál töltötte.

A baranyai kiválóság ugyan a felkészülést Pakson kezdte meg, s készült az Újpesttel is, de a folyamatos játéklehetőség miatt végül Kozármislenyben kötött ki.

Tegnap délután felkészülési meccset játszott a Kozármisleny: NK Vardarac (horvát)–Kozármisleny 1-4.