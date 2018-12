Az ősz csapatának gerincét az első két helyezett adja

Nem nagy meglepetés, hogy a Gienger Megyei I. osztály őszi szezonjának legjobb játékosa a Dunántúli Napló értékelése szerint a góllövőlistát is vezető szederkényi támadó, Hergenrőder Tamás lett. Az első félév, lapunk által összeállított legjobb tizenegyébe a második helyen álló Szederkény adta a legtöbb, szám szerint négy játékost, de az ősszel kiválóan szereplő, a bajnokságot magabiztosan vezető Pécsváradból is bekerültek a csapatba hárman.

Amikor véget ér a megyei labdarúgó-bajnokságok őszi szezonja, eljön az összegzés ideje. Nem csak a csapatok szakmai stábjai, de a Dunántúli Napló számára is. Ezúttal is összesítettük az elmúlt 15 forduló válogatottjait, és a legtöbbször a legjobbak közé kerülő játékosokból összeállítottuk az ősz csapatát a Gienger Megyei I. osztályban.

A legfontosabb tanulság az utóbbi évekhez képest az volt, hogy sokkal kiegyenlítettebb verseny zajlott minden egyes csapatrészben az ősz csapatába kerülésért. Míg a korábbi bajnokságok során nem egyszer fordult elő, hogy egy-egy játékos akár 7-8 alkalommal is be tudott kerülni a forduló válogatottjába, ezúttal négynél többször ez senkinek sem sikerült a 15 forduló során.

A kapusoknál például hármas holtverseny alakult ki. A szentlőrinci Antal Sándor, a sellyei Berki Balázs és a Szederkényt erősítő Andorkó Dániel is kétszer volt ott a legjobbak között. Végül az ősz kapusa nálunk Andorkó lett, mivel ő játszotta a legtöbb meccset (tizenkettőt), és neki volt a legjobb kapott gólátlaga is.

A védelem oszlopa ezúttal Andorkó csapattársa, Hideg László lett, aki négyszer volt a forduló válogatottjában. Mellé három triplázó került a hátsó alakzatba. Két pécsváradi, Németh Adrián és Krapecz Balázs, valamint egy PEAC-os futballista, Gál Szabolcs.

A középpályán ketten nyújtottak igazán kiemelkedőt a szezon során. Egyikük a második helyezett Szederkény alapembere, Bálint Ádám, aki négyszer került be a hét csapatába, a másik pedig a szintén négyes mutatóval rendelkező villányi Czibere Patrik. A középpálya harmadik tagja a PVSK-ban remekül teljesítő Reith Renátó lett. Ő „csak” háromszor került be az aktuális forduló válogatottjába, de az utolsó jópár meccsen már nem tudott pályára lépni sérülés miatt. Ha felépül, nagy hasznára lesz tavasszal is a PVSK-nak.

A támadósor Megye I.-es klasszisokból áll, mindhárman négyszer voltak a hét tizenegyében. A pécsváradi Szentes Krisztián, a szederkényi Hergenrőder Tamás és a PEAC-os Lauer Norbert együtt 33 gólt lőtt az ősszel. Nálunk Hergenrőder lett a szezon játékosa. Nem elég, hogy csapatával látótávolságon belül van a listavezető Pécsvárad mögött, de 14 góljával a góllövőlistát is vezeti. Úgy fest, Hergenrőder elnyűhetetlen, az évek múlásával csak egyre jobb lesz!

…legjobb meccse: Nem kell sokat gondolkoznunk, és nem is kell kutakodnunk az emlékeink között, hiszen az utolsó őszi fordulóban megrendezett pécsi rangadó, a 4-4-es eredménnyel záruló PEAC–PVSK mérkőzés volt a legjobb. Izgalmas városi rangadó, amely hozott egy kiállítást, és amely a 81. percben még „csak” 2-2-re állt.

…legnagyobb csalódása: a Szászvár „szereplése”. Bár már a bajnokság rajtjánál sejtettük, hogy aligha tudja végigjátszani a bajnokságot a szebb napokat is megélt együttes, mégis fájó volt nézni heteken keresztül azt a kínlódást, amit a Szászvár csinált. Az pedig, hogy végül ki is zárták a Megye I.-ből, nyilván szükséges lépés volt, de mindig rossz azt látni, amikor meghal egy csapat….

…legjobb egyéni alakítása: Edouard Ndjodo nevéhez fűződik. A PVSK kameruni támadója a PEAC elleni 4-4-es meccsen egymaga lőtte csapata valamennyi gólját. Mindezt ráadásul úgy, hogy majd egy órát emberhátrányban játszott a PVSK. Nehéz lenne túlszárnyalni a vasutasok Edujának teljesítményét.

Gienger Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 13 11 1 1 43-9 34

2. Szederkény 13 9 2 2 30-15 29

3. Siklós 13 7 2 4 29-19 23

4. PEAC 13 7 2 4 31-25 23

5. Villány 13 7 2 4 22-23 23

6. Sellye 13 7 1 5 20-20 22

7. Mohács 13 5 4 4 26-13 19

8. PVSK 13 5 4 4 24-24 19

9. Szentlőrinc II. 13 6 0 7 27-25 18

10. Komló 13 3 2 8 18-28 11

11. Boda 13 3 1 9 18-36 10

12. Harkány 13 2 4 7 17-36 10

13. Bóly 13 2 3 8 14-25 9

14. Lovászhetény 13 1 4 8 15-36 7

15. Szászvár* 0 0 0 0 0-0 0

* A Szászvárt kizárták, eredményeit törölték

Öt együttes adott játékost az ősz csapatába

