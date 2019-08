Baranyai rangadóval folytatódik a szezon

Már a második fordulóban baranyai rangadót rendeznek a labdarúgó NB III. Közép csoportjában, vasárnap (17.00) a Kozármisleny fogadja a PMFC csapatát. A tavalyi ezüstérmes Szentlőrinc pedig a Dabast látja vendégül.

A PMFC nem is kezdhette volna jobban a bajnokságot, hiszen négy gólt vágott az első fordulóban a Szekszárd együttesének, így kapásból a tabella élére ugrott. A pécsiek ezen a pozíción nem is szeretnének változtatni, így baranyai riválisuk ellen is teljes erőbedobással készülnek.

– Mi meccsről meccsre gondolkodunk, és szeretnénk folytatni a megkezdett munkát – fogalmazott Vas László, a PMFC vezetőedzője. – A Kozármisleny ellen sem készülünk másként, természetesen megpróbálunk minél többet kihozni a mérkőzésből, de fogadkozni nem akarok. Nyilván vannak céljaink, s azok eléréséhez megfelelő hozzáállás és teljesítmény kell. Lelkesen dolgoznak a játékosok, aminek nagyon örülök, hiszen a munkának mindig megvan az eredménye.

A Kozármisleny számára azonban nem sült el jól a rajt, Pókos Csaba együttese 1-0-ás vereséget szenvedett a THSE Szabadkikötő otthonában. Feny­vesiék hiába uralták a találkozót, a 72. percben végül mégis a hazaiak találtak be, így nulla ponttal várhatják a piros-feketék elleni összecsapást. Ráadásul a Paksról igazolt különítmény, Jelena Richárd, Berdó Máté és Nagy Ádám – játék­engedély hiányában – még mindig nem léphetnek pályára. A megoldandó feladat nem egyszerű, de Pókos Csaba bízik csapatában.

– Az egyik bajnokesélyes érkezik hozzánk, amely nagyon jól igazolt nyáron, és remek játékerőt képvisel – mondta lapunknak Pókos Csaba, a kozármislenyiek vezetőedzője. – A legnagyobb gyengeségünk jelen pillanatban, hogy még nem áll rendelkezésünkre a három, Paksról szerződtetett játékos, így a keretünk egy kicsivel vékonyabb, ráadásul 2-3 játékosunk betegséggel bajlódott a héten. Amin mindenképp javítanunk kell az a helyzetkihasználás, még mindig hiányoznak elöl a jó döntések. Ez már tavaly is probléma volt Kozármislenyben, de dolgozunk rajta. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy azok a játékosok, akik pályára lépnek, mindent meg fognak tenni a csapatért. Jó idő lesz, jó pálya és két jó csapat, mi már nagyon várjuk a mérkőzést.

A Szentlőrinc a Dabast látja vendégül

A Szentlőrinc hazai pályán is megnyitja a 2019/20-as szezont, Pókos Csaba együttese Dabast fogadja vasárnap (17.00). Az első fordulóban egy ponttal gazdagodtak Keresztesék, a Dunaharaszti otthonában értek el 1-1-es döntetlent, amellyel nem igazán lehettek elégedettek a baranyaiak, hiszen ők szerezték meg a vezetést, s a négy-öt kihagyott ziccer mellett büntetőt is hibáztak.

A 2. forduló további programja: Rákosmente–Kecskemét, Dabas–Honvéd II., Taksony–Szabadkikötő, Szekszárd–Dunaharaszti MTK, Kelen–Dunaújváros, Iváncsa–Monor (mind vasárnap 17.00).

NB III. Közép csoport

1. PMFC 1 1 0 0 4–0 3

2. Taksony 1 1 0 0 3–0 3

3. Kecskemét 1 1 0 0 2–0 3

4. Iváncsa 1 1 0 0 2–1 3

5. THSE-Szabadk. 1 1 0 0 1–0 3

6. Dunaharaszti 1 0 1 0 1–1 1

7. Dabas 1 0 1 0 1-1 1

8. Kelen SC 1 0 1 0 1–1 1

9. Monor 1 0 1 0 1–1 1

10. Rákosmente 1 0 1 0 1–1 1

11. Szentlőrinc 1 0 1 0 1–1 1

12. Dunaújváros 1 0 0 1 1–2 0

13. Kozármisleny 1 0 0 1 0–1 0

14. Dabas-Gyón 1 0 0 1 0–2 0

15. Bp. Honvéd II. 1 0 0 1 0–3 0

16. Szekszárd 1 0 0 1 0–4 0