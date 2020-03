Bizony mindenkinek nagyon hiányzik a futball

Javában dúl a kényszerűségből elrendelt fociszünet, se edzés, se ­meccs.

Kettejük közül az őszi idény után a Kölked áll jobban, 12-ből második a Dárdai Ferenc-csoportban, három ponttal van leszakadva a listavezető Szajktól, csakhogy utóbbi egy meccsel többet játszott. A kölkediek mérlege 11 bajnokin 9 győzelem és egy-egy döntetlen, illetve vereség, 49-8-as gólkülönbség. Ők lőtték eddig a legtöbb gólt és a legkevesebbet kapták. Részt vettek az MLSZ BMI által szervezett műfüves bajnokságban is, de hiába jutottak a megyei döntőbe, a finálét nem vállalták, mert arra a hétvégére esett a mohácsi busójárás.

– Egészen március közepéig edzettünk, amikor jött az országosan kihirdetett leállítás – mondta el Gerber Csaba, a Kölked technikai vezetője – Még 10 forduló van vissza és egyik csapat többet játszott, mint a másik, így a tabella nem ad valós képet.

A Czibulka Mihály-csoportban szerepel a Magyarhertelend, ahol jelenleg a 13-as mezőnyben a legtöbb kapott góllal tizenkettedik. Emögött 2 győzelem és 11 vereség van, döntetlen nélkül.

– Még az is benne van a pakliban, hogy be sem fejeződik a bajnokság – véli Czár Tibor játékos-edző – Talán az lenne a legjobb, hogy a tabellát már most megmerevítenék. A PEAC II. úgy is nagy fölénnyel első és fel akar jutni, a második Magyarszék viszont nem. Kieső pedig úgysincs. Ami pedig minket illet, Magyarhertelenden teljesen eltűnt az életünkből a labdarúgás. Facebookon tartjuk egymással a kapcsolatot, azon keresztül kerül szóba a foci. Ami persze mindenkinek nagyon hiányzik…