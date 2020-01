Boldogan tért vissza Pécsre Dragan Alekszics

– Milyen visszatérni Pécsre?

– Ez a város a második hazám. Nagyon szeretem Pécset, az itt élő embereket. Játékosként életem legjobb periódusát éltem át itt. Pécsen lettem kupagyőztes. Amikor hívtak, nem kellett sokat gondolkoznom.

– Szóval akkor szinte azonnal igent is mondott?

– Igen. Pár órával miután kerestek, elfogadtam az ajánlatot. Kicsit beszéltem előtte a feleségemmel, és ő is igent mondott.

– Mi a véleménye a csapatról?

– A Pécs jól kezdte a szezont. Ez volt az első éve, amikor az Európa-kupában is bizonyíthatott, emiatt viszont kicsit más ritmust kellett felvennie a csapatnak. A jó kezdést követően viszont jöttek a sérülések, például C. J. Aikené, és kijött a fáradtság a sok utazás miatt. A játékosok elvesztették az önbizalmukat. Ez a legfőbb probléma, mert ez egy jó csapat.

– Már meccsen is irányította a csapatot. Min kell változtatni?

– Harcolni kell. Ez a legfontosabb. Bármilyen állásnál, 20 pontos vezetésnél vagy hátrányban is, az utolsó percig küzdeni kell. Ezt nem láttam a csapaton az utolsó 3-4 mérkőzésen. Rossz volt az atmoszféra. A játékosok nem harcoltak egymásért. Edzéseken, amikor beszélek a játékosokkal, mindig ezt hangsúlyozom. A győzelem, a vereség nem számít, ha a szurkoló látja a csapaton a küzdeni vágyást, a motivált játékot.

– Ki lehet a csapat vezére?

– Budimir és Csirics biztosan fontosak lesznek. Ők tapasztaltak, tudják motiválni a többieket. Olyan a mentalitásuk, amit át tudnak ragasztani a többiekre.

– Lehet ez a Pécs ismét dobogós a következő időszakban?

– Ez a cél, de meccsről meccsre kell haladni, és nagyon sok munkát kell beletenni. Fontos, hogy közben ne legyenek sérülések, mert az mindent felborít. Ha azok nem szólnak közbe, akkor minden jó lesz.

– Mire számít az első hazai meccsén?

– A KTE egy tapasztalt csapat jó játékosokkal. Nem fognak olyan 10 percek beleférni, mint a Szeged ellen. De ha jó mentalitással lépünk pályára, nyerhetünk. A Kecskemétnek vannak problémái a rotációval. Ha Djurasovics nem játszik, 5-6 játékosuk van még. Nagy nyomást kell gyakorolnunk rájuk sok átmenettel, és a végére elfáradhatnak.

– Mire számít, hogyan fogadják majd a szurkolók?

– Remélem jól fogad a közönség. Várom már, hogy hazai pályán is leülhessek a padra, de elsősorban a csapatra koncentrálok, arra mi lesz a pályán. Az viszont mindenképpen jót tesz a csapatnak, ha a nézőtérről pozitív energia árad.

Közvetlen riválist kell most legyőzni

A PVSK-Veolia ma 18.00-tól a Lauber Dezső Sportcsarnokban fogadja a Kecskemét csapatát, így hosszú időt, négy fordulót követően ismét saját közönsége előtt játszhat.

A KTE ismerős is lehet Budimiréknek, hiszen nem is olyan régen, mindössze 24 nappal ezelőtt játszott egymással a két alakulat a bajnokságban. Akkor a lilák egy utolsó másodperces kosárral múlták felül a Pantherst, amihez Derasimovics extra teljesítménye kellett.

Most mindkét csapat 7 győzelmet és 7 vereséget követően várja a folytatást, így rengeteget számíthat a végelszámolásnál a mostani eredmény.

A bajnokság állása a 15. forduló előtt: 1. Falco 13 győzelem/ 1 vereség, 2. Körmend 11/3, 3. ASE 10/4, 4. Szolnok 9/5, 5. Alba 8/6, 6. DEAC 8/6, 7. KTE 7/7, 8. PVSK 7/7, 9. OSE 6/8, 10. ZTE 6/8, 11. Kaposvár 5/9, 12. Sopron 5/9, 13. SZTE 2/12, 14. Jászberény 1/13.

További meccsek: ASE–Alba, Falco–SZTE, ZTE–Kaposvár, Körmend–Sopron (szombat, 11.00), Jászberény–Szolnok (szerda, 19.00).