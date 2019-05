Családias és alkotó közeget akar teremteni

Nyártól Pókos Csaba veszi át Németh Zsolt helyét a Kozármisleny NB III.-as labdarúgócsapatának élén. Az új trénernek nem lesz ismeretlen a közeg, hiszen éveken keresztül dolgozott a klub utánpótlásában, most szakmai igazgatóként tér vissza.

– Kozármislenyből a Ferencvároshoz vezetett az útja, ahol a fővárosiak kiemelt utánpótláscsapatait irányíthatta. Mivel csábították haza?

– Lojális embernek tartom magam, és nagyon sokat köszönhetek a Kozármisleny tulajdonosának, Feleki Attilának, illetve magának az egyesületnek is – árulta el lapunknak Pókos Csaba, aki jelenleg még a Ferencváros alkalmazásában áll, nyártól veszi át a baranyai gárda irányítását. – Ennél a klubnál teljesedhettem ki, és itt jártam végig a szamárlétrát. Tavaly nyáron már volt szó róla, hogy visszatérek az utánpótláshoz, de akkor még nemet mondtam. Azóta viszont sokat beszélgettünk a tulajdonossal, és egy-két hete élesedett a helyzet.

– A státusza nem vezetőedző, hanem szakmai igazgató lesz. Ez mit takar pontosan?

– Szeretnénk egy klubot építeni. A felnőtt gárda mellett a fiatalokra is kiemelt figyelmet fogunk fordítani, így a nagycsapat stábja is aktívan ki fogja venni a részét a tehetségek neveléséből. Emellett újra visszahoznánk azokat az értékeket, amik régen is jellemezték a Kozármislenyt: egy családias, mégis alkotó közeget szeretnénk teremteni.

– Vannak már a fejében nevek, akiket szívesen látna a csapatában?

– Igen, elég sok játékossal felvettük már a kapcsolatot, vannak olyanok, akikkel már kezet is fogtunk. Nagyon fontos lenne a csapat gerincét itt tartani, viszont új arcok is kellenek az öltözőbe.

– Mik lehetnek a célok a következő szezonban?

– Nagyon sok múlik azon, hogy milyen játékoskeretet tudunk kialakítani. Így erre még korai lenne válaszolni, de nyáron már visszatérhetünk rá.