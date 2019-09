Csirke: Nagyszerű érzés, hogy szeretett városom is elismerte a munkámat

Pécs város díjával, a Városháza Emlékérmével ismerték el a napokban Csirke Ferenc sokéves munkáját. A PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapatának vezetőedzője nagyon büszke, de személyesen nem tudott ott lenni az átadón, hiszen a 3x3-as férfi válogatottat vezette Európa-bajnoki negyeddöntőbe a hétvégén.

Biztosan szívesen fog visszaemlékezni a 2019-es esztendőre Csirke Ferenc, aki az elmúlt szezonban óriási sikert ért el a PVSK-Veoliával, magyar bajnoki bronzérmet nyert, kiharcolva ezzel, hogy az egyesület fennállása során először, a nemzetközi porondra is kiléphessen. Nemrégiben pedig az egyesülete, valamint Pécs városa is elismerte a kosárlabdázásba fektetett munkáját: augusztus 23-án, az idén 100 éves PVSK centenáriumi ünnepségén egy díszoklevelet vehetett át, most hétvégén pedig a Városháza Emlékérmével tüntettek ki. A díjakat azonban nem csak ennek az évnek köszönheti.

– Fantasztikus érzés, hogy az a város, amelyet annyira szeretek, elismeri a munkámat. És pont ezért, ez a díj a legszebb, amit valaha is kaptam – mondta lapunknak Csirke Ferenc – Már 21 éve dolgozom azért, hogy egy-egy mérkőzésen örömet okozzak a pécsi embereknek. Mindig megpróbáltam úgy teljesíteni, hogy megfeleljek az adott feladatnak. Most nagyon büszke vagyok!

A tréner nem tudta személyesen átvenni a városi díjat, hiszen a magyar 3×3-as férfi válogatott szövetségi kapitányaként is egy komoly feladat várt rá, aminek újfent megfelelt. A Demeter Attila, Halász Ákos, Ivosev Tamás, Mohácsi Máté alkotta csapatot Európa-bajnoki negyeddöntőig vezette Debrecenben.

– Mindkét esemény rendkívül fontos volt számomra, de úgy hozta az élet, hogy a díjátadó pont az Eb idejére esett – fogalmazott a szövetségi kapitány. – Két éve vártunk erre a hazai rendezésű tornára, s ugyan egy ponton múlott, hogy elkerüljük a Litvánokat a legjobb nyolc között, a negyeddöntőnek is nagyon örülök. A franciák elleni győztes csoportmeccs fantasztikus volt, több mint ezren szorítottak nekünk a lelátón.