Egy kis szerencsére is szükségük lenne, hogy meginduljanak újra felfelé

A PVSK-Veolia férfikosár-csapata az Alba Fehérvárt fogadja az év első meccsén ma este Csirke Ferenc csapata javítani szeretne az utóbbi három bajnokin elszenvedett vereségek után.

Nem ígérkezik éppenséggel könnyűnek a PVSK-Veolia NB I.-es férfikosárlabda-csapata számára a 2019-es év nyitánya. A bajnokságot ősszel kiválóan kezdő, az utóbbi hetekben azonban sajnos megtorpanó, zsinórban három vereséget szenvedő Párducok ma este ugyanis az Alba Fehérvár együttesét látják vendégül.

Kétségtelen, hogy a két csapat korábbi, fehérvári meccséből kiindulva akár jól is elsülhet az idei rajt – ami a bajnokság alapszakaszának második körös nyitánya is egyben –, hiszen a pontvadászat első fordulójában Székesfehérváron a Pécs sima győzelemmel rajtolt. Azóta azonban sok víz lefolyt a Dunán. A Panthers sokáig az első-második helyen állt a tabellán, aztán az előző év végén negatív spirálba került. Ha a vészharangot egyelőre nem is kell megkongatni, azért most nagyon jól jönne Csirke Ferenc együttesének egy újabb, idegnyugtató győzelem.

HIRDETÉS HIRDETÉS

– Az utóbbi hetekben azért kaptunk pofonokat, de a három vereség talán helyrerázott minket – nyilatkozta a csapat honlapján Horti Bálint, a PVSK válogatott centere. – Összességében ha a ZTE-t meg tudtuk volna verni itthon, jobb lenne a szánk íze. Az az igazán fájó a három vereség közül.

Való igaz, Pakson és Debrecenben ki lehet kapni, e két zakó talán tényleg nem olyan nagyon fájó. Bár az is igaz, hogy az utolsó három fordulóban a Pécs dobóformája elég gyenge volt, márpedig ez a későbbiekben is okozhat még gondot. Igaz, Hort szerint ahhoz, hogy kilépjen a csapat ebből a hullámvölgyből, első körben egy kis szerencsére lenne szükség.

– Egy kis mázlira lenne szükségünk, hogy újra úgy induljon a meccs, hogy az első dobásaink beesnek – mondta a DEAC ellen 18 pontig jutó, a forduló magyar csapatába is bekerülő magasember. – Akkor mindenki önbizalma helyrerázódna, és nem kellene senkinek sem kapkodnia.

Nagy kérdés lehet, hogy a fizikálisan erősebb Alba ellen újra ott lesz-e majd a pályán a pécsiek másik centere, a Debrecen elleni meccset sérülés miatt kihagyó Igor Kesar. Nos, úgy tudjuk, Kesar az új évben már edzett, így jó esély van arra, hogy ismét a szakmai stáb rendelkezésére álljon. Szükség is lesz rá, hiszen a fehérváriak a palánk alatt Lóránt Péterrel érkeznek majd Pécsre, ellene pedig minden kilóra és rutinra szükség lesz.

Ha bejönnének a pécsiek első dobásai, talán megnyugodna kicsit a gárda

Férfikosárlabda NB I./A

1. Szolnoki Olaj 13 12 1 1153-967 0.962

2. Körmend 13 10 3 1172-1070 0.885

3. Falco 13 8 5 1027-963 0.808

4. Jászberény 13 8 5 1015-975 0.808

5. ZTE 13 8 5 1048-1051 0.808

6. PVSK-Veolia 13 7 6 1025-983 0.769

7. Atomerőmű SE 13 7 6 1081-1044 0.769

8. DEAC 13 7 6 1059-1058 0.769

9. Sopron 13 6 7 1087-1063 0.731

10. Kecskemét 13 6 7 989-987 0.731

11. Alba Fehérvár 13 5 8 1024-1018 0.692

12. Kaposvári KK 13 3 10 992-1060 0.615

13. Szeged 13 3 10 969-1049 0.615

14. TF 13 1 12 819-1172 0.538

HIRDETÉS HIRDETÉS