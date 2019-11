Első ITF tornagyőzelmét ünnepelhette

Megszerezte párosban első ITF tornagyőzelmét Bartha Panna, a Pécs Városi Tenisz Club versenyzője.

Az Egyesült Arab Emírségekben, Fujairahban zajló junior tornán Panna a cseh Anna Panchartekkel az oldalán nem talált legyőzőre. Az elődöntőben végletekig kiélezett meccset játszottak a 2. kiemelt horvát páros ellen, ahol négy meccslabdát sikerült hárítaniuk, és végül super tie breakben sikerült diadalmaskodniuk. Ezt követően kellett szembenézniük a 3. kiemelt orosz Khartsii, Lemanova orosz duóval, ahol egy viszonylag sima első szett után ismét kiélezett szituációban nyertek.

A pécsi teniszező elmondta, hogy nem voltak párjával igazán összeszokva, hiszen most játszottak együtt először, ráadásul az együttműködésük nem kezdődött felhőtlenül, hiszen egyéniben pont egymás ellen nyitottak, ahol Panna nyert. Viszont ahogy nyerték meccseiket, oldódott a feszültség, egyre jobban összeszoktak, vidám lett a hangulat. Azt is megbeszélték már, hogy a jövőben, ha valahol találkoznak, akkor ismét elindulnak párosban is.

Panna kiemelte, hogy először nagyon melegnek tűnt az idő, de később hozzászokott. A körülményekről pedig elismerően beszélt.

A győzelmet követően volt még egy egyéni verseny Dubaiban, amin Panna részt vett, de nem volt túl jó sorsolása. A második kiemelt ellen kapott ki szoros meccsen, 7:5, 7:6-ra. Párosban pedig egy honfitárssal az oldalán alul maradt az orosz duóval szemben.