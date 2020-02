Eltüntette a PMFC a két osztály különbséget, de kiesett (videó)

Bár eltüntette a két osztály különbséget, a visszavágón is vereséget szenvedett a Paks ellen a PMFC együttese a labdarúgó Magyar Kupában, így kiesett a sorozatból.

Hektikusan kezdődött a Pécs és a Paks második ütközete. Előbb az hazai atomvárosiak veszélyeztettek, de rögtön az ellentámadásból szögletet tudtak kiharcolni a piros-feketék. Nagyjából az 5. perc környékén kezdte átvenni az irányítást a jó focit játszó Pécs. Hegedűs egy látványos szólóval lepte meg a zöldeket, a jobb szélen vezette saját térfeléről egészen a tizenhatosig a játékszert, ahol lekészített az üresen érkező Nikics elé, a középpályás viszont fölé vágta. Eközben a csapattal utazó nagyjából 180 pécsi szurkoló hangja töltötte be az arénát. Percekkel később aztán ők is magasabb fokozatra kapcsolhattak, amikor ismét Hegedűs vétette észre magát. Egy hosszú indítást kezelt le sarokkal a büntetőterületen belül, de a támadás végül elhalt.

A folyamatosan futó, magasan letámadó Pécs többször is zavart tudott kelteni a Paks kapuja előtt, de a veszélyes helyről elvégzett szabadrúgásokat és a szögleteket is ki tudta védekezni most a hazai csapat. A 24. percben aztán Kónya csapott le egy rossz keresztpasszra a Paks térfelén, de Futó lövését blokkolni tudta Gévay. A hazai szurkolók eközben már saját csapatukat igyekeztek felébreszteni, több helyről is felharsant: „Mi van már gyerekek? Ez szégyen!”.

Jó fél óra után aztán elkezdett rohamozni a Paks is, és beszorította a vendégeket pár percre, de ezt az időszakot hősies védekezéssel átvészelték kapott gól nélkül Ráczék, hogy a szünet előtt ismét ők legyenek a veszélyesebbek.

A fordulás után továbbra is nyomott a PMFC, de az 55. percben Könyves eltűnt Németh mellett a tizenhatoson belül, és Hahn eldöntötte a továbbjutást a büntetőből. Ez viszont csak hangosabbá tette a pécsi tábort, amely szinte haza pályává változtatta a Paks stadionját. Bár kitartóan próbálkoztak tovább a találkozó hátralevő részében Vas László tanítványai, igazán veszélyesek már nem tudtak lenni. Így is járt a hangos ünneplés a piros-feketéknek,

Paksi FC–PMFC 1-0 (0-0)

Férfi labdarúgó Magyar Kupa, nyolcaddöntő, 2. mérkőzés. Paks, 1198 néző. Paks: Holczer – Osváth, Kelemen, Gévay, Bor – Hahn (Haraszti, 62.), Kecskés, Windecker (Szendrei, 81.), Báló, Könyves – Böde (Sajbán, 69.). Vezetőedző: Osztermájer Gábor. PMFC: Helesfay – Sági, Gajág, Rácz L., Németh M. (Katona, 83.) – Hegedűs, Futó, Nikics (Szabó D., 80.), Grabant (Bohata, 72.) – Geiger, Kónya. Vezetőedző: Vas László.

Gólszerző: Hahn (56. – büntetőből).

További eredmények: III. ker.–Dorog 0-2, MOL Fehérvár–Újpest 1-0, Dunaújváros–MTK 0-2, Kaposvár–Mezőkövesd 1-3, Puskás Akadémia–Békéscsaba 3-0, Zalaegerszeg–Lipót 5-1.

Vas László: Le a kalappal a fiúk előtt, mert ezen a két meccsen bizonyították, hogy a befektetett energia meghozza gyümölcsét. Ez sajnos számszerű adatokban most nem mutatkozott meg, de biztató dolgokat láttunk a bajnoki folytatásra nézve. Nagyon köszönjük a szurkolóinknak, hogy ennyien elkísértek, és így támogatnak minket. Minden mérkőzésen igyekszünk maximálisan meghálálni ezt.