Erős horvát csapatok ellen lépett pályára a PMFC és a Szentlőrinc

A PMFC és a Szentlőrinc NB III.-as labdarúgócsapata is nemzetközi felkészülési mérkőzést vívott szombaton: mindketten horvát ellenféllel találkoztak, s mindketten kétgólos vereséget szenvedtek.

A PMFC a horvát harmadosztályú Cibalia Vinkovci vendége volt szombaton, s a piros-feketék az első félidőben megmutatták az oroszlánkörmeiket. Jól futballozott ebben az időszakban Vas László együttese, többször is vezetést szerezhetett volna, ám sehogy sem sikerült az ellenfél kapujába találni, Geiger még a büntetőt is kihagyta. A szünet után már a házigazdák domináltak, s bár nem volt sok helyzetük a horvátoknak, kétszer azért bevették Helesfay kapuját.

– Jó mérkőzést játszottunk egy szervezett, kemény, erős ellenféllel szemben – értékelte a látottakat Vas László, a PMFC vezetőedzője. – Az első félidőben egyértelműen domináltunk, helyzeteink voltak, kapufát lőttünk, tizenegyest hagytunk ki. A második félidőben már előjöttek azok a hibák, amelyeket a folytatásban ki kell javítanunk.

A PMFC most szerdán (18.00) újabb felkészülési meccset játszik, a Balatonlellét fogadja.

Cibalia (horvát)–PMFC 2-0 (0-0)

Nemzetközi felkészülési labdarúgó mérkőzés, Vinkovci. PMFC: Helesfay – Sági, Rácz, Nikics, Németh – Szabó D., Futó, Godzsajev, Tihanyi – Bihata, Geiger. Cserék: Koller, Juhász, Oliveira, Kiss K., Kónya K., Gellén, Horváth D., Katona. Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Stupar (65.), Vincetics (86.).

Erős ellenféllel találkozott szombaton a Szentlőrinc labdarúgócsapata is, amely az Eszék második együttesét fogadta. A horvát másodosztályban szereplő vendégekkel szemben az első félidőben kifejezetten jól futballoztak az előző szezont az NB III. Közép csoportjában második helyen záró házigazdák, akik a vezetést is megszerezték. A horvátok aztán sort cseréltek, s a második félidő közepétől érezhetően átvették az irányítást: frissebbek, dinamikusabbak voltak a fáradó szentlőrincieknél, s végül 4-2-re meg is nyerték a találkozót.

A Szentlőrinc szerdán (18.00) a Nagykanizsa vendége lesz.

Szentlőrinc–NK Osijek II. (horvát) 2-4 (1-0)

Nemzetközi felkészülési labdarúgó mérkőzés. Szentlőrinc: Hajagos – Czuczi, Havas, Keresztes, Balogh – Hleba, Forró, Németh – Harsányi, Perger, Vajda. Cserék: Pacéka, Aszalós, Kovácsevics, Kiss, Horváth. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Szentlőrinci gólszerző: Pergel (2).