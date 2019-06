Ez a csapat bármire képes: kiegyenlített a PVSK!

Nem potyogtak úgy a pontok, mint a korábbi meccseken, érződött, mekkora a tét, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy a PVSK-Veolia ismét legyőzte a Körmendet az elődöntőben, így ötödik mérkőzés dönt arról, ki jut a fináléba.

Mindenki a Lauberbe! – ezzel a felhívással könnyen találkozhattunk az utóbbi napokban az interneten. Miután a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapata megnyerte az elődöntő harmadik meccsét Körmenden, reális esélye nyílott arra, hogy hazai pályán egyenlítsen, s a győzelem kivívásához hívták segítségül a pécsi szurkolókat.

Ebben a csatában tényleg minden drukkerre szükség van. A Körmend ugyanis kiváló csapat, s abszolút nem jelent semmit, hogy legutóbb kikapott hazai pályán – ennyi erővel most nyerhet a Lauberben. A tét hatalmas volt, s ez mindkét együttesen érezhető volt, nem véletlen, hogy az első negyedben összesen huszonnégy pontot dobtak. Egy ideig nagyon jól nézett ki a játékrész pécsi szempontból, hiszen a felénél 9-2-re vezettek Pongóék, hogy aztán hátránnyal zárjanak.

Kőkeményen védekezett Csirke Ferenc csapata a folytatásban is, aminek aztán meglett az eredménye. A Körmend ugyanis továbbra is nehezen talált a gyűrűbe, miközben végre megjöttek a nagyon várt pécsi triplák: betalált távolról Horti, Taylor és Csirics is, majd amikor nyolc másodperccel a második negyed vége előtt Demeter is bevágott egyet, talpra szökkent az egész csarnok. Tíz pont (35-25) volt ekkor a két csapat között, ami ezen a meccsen már fényévnyi előnynek számított. Sajnos azonban még visszavolt Thames dudaszós triplája.

A harmadik negyed elején jobban kapták el a fonalat a vendégek, utolérték Pongóéket, sőt, a vezetést is átvették (40-42). Ám még épp idejében kapcsolt a PVSK, amely óriási energiákat mozgósított azért, hogy megállítsa a Körmendet. Sikerült, az utolsó felvonás előtt 54-49 volt az állás – magyarán semmi sem dőlt még el.

Tisztában volt ezzel a Körmend is. Az utolsó negyed Csirics hármasával indult, s bizony jól nézett ki az 57-49 az eredményjelzőn. Ezt követően azonban a vendégeknek sikerült minden, 11-0-s etapot produkáltak, s máris nekik állt a zászló (57-60). Persze a pécsieknek eszük ágában sem volt feladni, ezt a meccset, ha törik, ha szakad, hazai pályán meg kellett nyerni. Jöttek is a körömrágós pillanatok: hol az egyik, hol a másik oldalon esett kosár, de a lényeg az volt, hogy többnyire Csirke Ferenc együttesénél volt az előny. Amikor pedig húsz másodperccel a vége előtt, 66-64-es állásnál Price triplája nem ment be, majd Csirics büntetőzhetett, sejteni lehetett, hogy ez meglesz.

Meglett! A PVSK-Veolia felállt 0-2-ről, egyenlített, s ötödik meccsre kényszerítette a Körmendet, amelyre most szerdán kerül sor.

Bravó, fiúk!